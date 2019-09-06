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تعليم

مبادرة طلابية لتأهيل 10000 شاب للعمل في مجال الأسماك مجانا

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:07 م
صدى البلد
محمد شحتة
اسست الطالبة مي حسين، إحدى خريجات كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ مبادرة ماركتينج، تختص بتدريب الطلاب مجانا.

وقالت حسين لصدي البلد، إن المبادرة توفر الدورات التدريبية العلمية والعملية لطلاب كلية علوم الثروة السمكية والمصايد لتأهيلهم من الصفر وحتي الاحتراف وذلك بمحافظة كفرالشيخ علي اساس انها المحافظة الاولي في انتاج الأسماك.

وأضافت انه تم عمل 39 دورة تدريبية حاضر فيهم اكثر من 30 دكتور وتم تأهيل اكثر من 1200 طالب لسوق العمل ، وتم التعاقد مع مركز البحوث الزراعية للزراعات الالية بسخا وايضا تم التعاقد مع نقابة الاطباء البيطرين كفرالشيخ وذلك لاعتماد الشهادات التي تقدم للطلاب بعد كل دورة.

وتابعت : هدفنا في الفترة القادمة هو تأهيل 10000 طالب لسوق العمل وذلك للارتقاء بمستوي طالب وخريج كليات علوم الثروة السمكية والمصائد.
مبادرة طلابية لتأهيل 10000 شاب للعمل في مجال الأسماك مجانا
مبادرة طلابية لتأهيل 10000 شاب للعمل في مجال الأسماك مجانا

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