إيطاليا تهزم أمريكا في بطولة العالم لناشئات الطائرة.. صور

حقق المنتخب الإيطالي الفوز على نظيره الأمريكي بنتيجة (3-2)، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالدور التمهيدي من بطولة العالم للكرة ناشئات تحت 18 عاما، والمقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.



وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي، (25-20)، (25-21)، (22-25)، (23-25)، (13-15).



وكان المنتخب الأمريكي قد حقق الفوز في الجولة الأولى على نظيره المكسيكي بنتيجة (3-0)، فيما تعد مباراة اليوم هي الأولى للمنتخب الإيطالي بعد أن حصل على راحة في الجولة الافتتاحية.



وتلعب المجموعة الثانية مبارياتها على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتضم منتخبات أمريكا والمكسيك وإيطاليا وكندا وكوريا.