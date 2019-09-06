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أحمد عمر هاشم لـ العالم: اهجروا المعاصي والحروب والفتن وعليكم بالسلام

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:02 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
دعا الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، العالم أجمع إلى نبذ العنف وترك الحروب والعداوات والفتن.

وقال «هاشم» خلال إلقائه خطبة الجمعة من الجامع الأزهر: «يا أيها المسلمون انبذوا الخلافات والفرقة والعداوات والفتن ما ظهر منها وما بطن، فالهجرة علمتنا أن نكون على قلب رجل واحد وعلمتنا الإيثار -حُبّ الآخرين وإرادة الخير لهم وتفضيلهم على النَّفْس-

وأضاف: الهجرة النبوية تظل دروسها وقيمها ومبادئها تنادي المتحاربين: كفوا عن حروبكم عودوا إلى رشدكم ادخلوا في السلم كافة، أيها العالم كله ماذا يَضيرك لو عشنا في سلام وأمان، وبدلًا أن تبدد ملايين الدولارات والأموال في التسابق على أسلحة الدمار الشامل، تصرف على البطون الجائع اهجروا المعاصي والحروب وعليكم بالسلام.

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