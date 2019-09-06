استسلم لشيطانه .. عاطل يقتل والده وزوجته وأخيه الطفل في سوهاج

طرق عليهم باب الشقة ولم يفتح له أحد لأنه معروف عنه سوء سلوكه، وظن الوالد أن ابنه جاء ليتشاجر معه كعادته اليومية ولم يفتح له الباب لكن الابن كان قد عقد العزم وبيت النية على قتل والده وزوجة والده وشقيقه من والده داخل شقتهم بقرية قلفاو مركز سوهاج.



كسر الابن باب الشقة فوجد والده أمامه وفتح عليه النار فأرداه قتيلا وخرجت زوجة والده من غرفتها فقتلها هي الأخرى وعند خروج الطفل "أخيه من والده" على صوت الرصاص قتله هو الآخر ليكتمل المشهد بقتل الثلاثة وفر المتهم من مكان الجريمة.



انتقل المستشار احمد حمدان، وكيل نيابة سوهاج، الي مكان الجريمة وتمت معاينة الجثث بصالة الشقة وتبين إصابتهم جميعا بطلقات متفرقة بالجسم، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثث لمشرحة مستشفي سوهاج العام، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث والتصريح بالدفن عقب ذلك.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بالواقعة وانتقل الي مكان الجريمة العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، والعميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج،والرائد أحمد صقر، رئيس مباحث سوهاج، وتبين قيام "محمد.ص.م" 38 عاما عاطل بقتل والده "صابر.م.ع" 56 عاما مؤذن بمسجد بقرية قلفاو، وزوجة والده "ناهد.م.أ" 38 عاما موظفة بادارة ري سوهاج، وشقيقه من والده يوسف 5 سنوات.



أشارت التحريات إلى أن الجاني سيئ السير والسلوك ودائم التشاجر مع والده وسبق لله سرقة والده عدة مرات آخرها سرقته دراجة بخارية خاصة بوالده، وان الجاني ارتكب الجريمة بسبب المشاجرات المتكررة مع والده.



ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط الجاني، وكلف مدير أمن سوهاج، رجال المباحث بعمل عدة نقاط تفتيش وكمائن لضبط الجاني قبل هروبه خارج المحافظة.