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محافظات

ممشى أهل مصر بطور سيناء.. واجهة سياحية جديدة على خليج موسى

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:48 م
ممشى اهل مصر
ممشى اهل مصر
ايمن محمد
يعتبر ممشى أهل مصر واجهة سياحية جديدة وضع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حجر أساس تطويره أمس بطور سيناء بتكلفة ١٠ ملايين جنيه بطول ٥ كيلو مترات  بداية من ميناء الصيد وحتي قرية موسى باي السياحية ويطل الممشى على البحر مباشرة وكذلك يؤدي لطريق حمام موسى السياحي.

وكان دعا عدد كبير من سكان طور سيناء لإحياء الممشى السياحي القديم بطور سيناء ليكون متنفسا لأهالى طور سيناء ومكان لممارسة المشي وركوب الدراجات وخاصة أن الممشى القديم له موقع متميز فى المدينة التى تشهد تطويرا كبيرا مع افتتاح جامعة الملك سلمان ودخول ميناء طور سيناء محور قناة السويس الجديدة.

ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن مدينة طور سيناء سوف تشهد تطويرا كبيرا قبل افتتاح جامعة الملك سلمان وإنشاء عدة طرق رئيسية بها علاوة على تطوير حمام موسى كنواة للسياحة العلاجية.

وأضاف أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء أن مدة تنفيذ الممشى السياحى ٣ شهور بتكلفة ١٠ ملايين جنيه وسوف تقام عليه سلسلة من المطاعم والخدمات ذات الجودة العالية تناسب مدينة طور سيناء العاصمة.
ممشى أهل مصر بطور سيناء.. واجهة سياحية جديدة على خليج موسى
ممشى أهل مصر بطور سيناء.. واجهة سياحية جديدة على خليج موسى
ممشى أهل مصر بطور سيناء.. واجهة سياحية جديدة على خليج موسى
ممشى أهل مصر بطور سيناء.. واجهة سياحية جديدة على خليج موسى
ممشى أهل مصر بطور سيناء.. واجهة سياحية جديدة على خليج موسى

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