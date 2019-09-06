التضامن تسجل مخالفات لعدد من دور الرعاية الاجتماعية بالإسكندرية

قامت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي بتفقد عدد من دور الرعاية الإجتماعية بالإسكندرية بشكل مفاجئ للتعرف على مدى جودة الرعاية المقدمة للأطفال بتلك الدور.





وقد أسفرت تلك الزيارات عن اكتشاف عدد من الملاحظات منها حاجة بعض الدور الي تجديد الترخيص الخاص بها تنفيذا للقرار الوزاري بتجديد التراخيص كل أربع سنوات وكذلك عدم التزام البعض الدور الاخرى بإيداع نسبة 5% من قيمة التبرعات الواردة للدار بدفاتر توفير الأبناء فضلا عن ضرورة قيام الدور بمراجعة تواريخ الصلاحية الخاص بالاغذية بشكل دوري ومستمر وقد قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الملاحظات لضمان تلافيها مستقبلًا .





وصرح محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بوزارة التضامن الاجتماعى والمشرف العام على لجنة الضبطية القضائية بالوزارة ان اللجنة قامت بعقد اجتماع طارئ مع مسئولي مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية لاطلاعهم علي تلك الملاحظات والتأكيد عليهم بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة لدور الرعاية الإجتماعية الموجودة بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال اي تجاوز قد يقع بحق الاطفال في تلك الدور.





كما اكد ان اللجنة لديها خطة للزيارات حيث ستقوم خلال الفترة القادمة بسلسة من الزيارات الى عدد من المحافظات للتأكد من تطبيق احكام القوانين واللوائح بدور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.



