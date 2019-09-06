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التضامن تسجل مخالفات لعدد من دور الرعاية الاجتماعية بالإسكندرية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:25 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
قامت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي بتفقد عدد من دور الرعاية الإجتماعية بالإسكندرية بشكل مفاجئ للتعرف على مدى جودة الرعاية المقدمة للأطفال بتلك الدور.

وقد أسفرت تلك الزيارات عن اكتشاف عدد من الملاحظات منها حاجة بعض الدور الي تجديد الترخيص الخاص بها تنفيذا للقرار الوزاري بتجديد التراخيص كل أربع سنوات وكذلك عدم التزام البعض الدور الاخرى بإيداع نسبة 5% من قيمة التبرعات الواردة للدار بدفاتر توفير الأبناء فضلا عن ضرورة قيام الدور بمراجعة تواريخ الصلاحية الخاص بالاغذية بشكل دوري ومستمر وقد قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الملاحظات لضمان تلافيها مستقبلًا .

وصرح محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بوزارة التضامن الاجتماعى والمشرف العام على لجنة الضبطية القضائية بالوزارة ان اللجنة قامت بعقد اجتماع طارئ مع مسئولي مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية لاطلاعهم علي تلك الملاحظات والتأكيد عليهم بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة لدور الرعاية الإجتماعية الموجودة بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال اي تجاوز قد يقع بحق الاطفال في تلك الدور.

كما اكد ان اللجنة لديها خطة للزيارات حيث ستقوم خلال الفترة القادمة بسلسة من الزيارات الى عدد من المحافظات للتأكد من تطبيق احكام القوانين واللوائح بدور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن صفة الضبط القضائي قد منحت لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعه لها بناء على قرار وزير العدل وقد تم وضع خطة زيارات من قبل لجنة الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي يقومون بتنفيذها بشكل مفاجئ بالإضافة إلي البلاغات والشكاوي التي ترد للوزارة بوجود انتهاكات او تجاوزات باحدي الدور حيث يكون لمأموري الضبط القضائي في تلك الحالة الحق في تحرير محضر ضبط وتحويل المسئول إلي النيابة العامة وهو ما ساهم في كشف عدد من الانتهاكات خلال الفترة الماضية واتخاذ اللازم بشأنها .
التضامن تسجل مخالفات لعدد من دور الرعاية الاجتماعية بالإسكندرية
التضامن تسجل مخالفات لعدد من دور الرعاية الاجتماعية بالإسكندرية
التضامن تسجل مخالفات لعدد من دور الرعاية الاجتماعية بالإسكندرية
التضامن تسجل مخالفات لعدد من دور الرعاية الاجتماعية بالإسكندرية

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