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خدمات.. الإقامة الثلاثية في مصر.. ما هي ولمن يتم منحها

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:22 م
جواز السفر - الاقامة
جواز السفر - الاقامة
أحمد مهدي
يقدم موقع صدى البلد خدمة للقراء للتعرف على التفاصيل الكاملة حول الإقامة الثلاثية في مصر.

يتم منح هذه الإقامة برسوم قدرها 1593.10 جنيه لطالبها، وتعرف بـ الإقامة الثلاثية لأنها تمنح لصاحبها اقامة مؤقتة لمدة 3 سنوات في مصر.

وتمنح الإقامة الثلاثية لكلا من:
- الأجانب أزواج المصريات.
- الأبناء القصر المرخص لهم في الإقامة الخاصة أو العادية أسوة بوالدهم في حالة وفاته.
- الأبناء البالغون سن الرشد المـرخص لأبائهم في الإقامة الخاصة أو العادية أو الثلاثية بشرط وجود مورد تعيش لهم.
- الأبناء الفلسطينيون البالغون سن الرشد من الذكور للآباء العاملين بإدارة الحاكم أو المحالين منهم للمعاش الذين أنهوا دراستهم بالبلاد و لا يعملون بالبلاد.
- العاملون بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.
- الفلسطينيون العاملون بإدارة الحاكم والمحالون منهم للمعاش.
- الفلسطينيون حاملوا وثائق السفر الصادرة من السلطات المصرية الذين استقرت أوضاعهم وأقاموا مدة عشر سنوات سابقة ولديهم وسائل تعيش بالبلاد.
- الأجانب الذين يتقاضون معاشا شهريا من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ، أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- نزلاء الملاجئ من العجزة ، وكبار السن.
- اللاجئون المسجلون بمكتب شئون اللاجئين التابع للأمم المتحدة.
- اللاجئون السياسيون.
- أرملة الأجنبي المرخص له فى الإقامة الخاصة والعادية.
- زوجات وأبناء الأجانب المعفون من قيود أو تراخيص الإقامة.
- الأجانب الذين سقط حقهم فى الإقامة الخاصة أو العادية لأي سبب.
- الأجانب العاملون بالمعهد السويسري للأبحاث المعمارية والأثرية القديمة في جمهورية مصر العربية.
- الأجانب الذين تقضى الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم في الإقامة الثلاثية.
- الذين يوافق وزير الداخلية على منحهم الإقامة الثلاثية.
- زوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة الثلاثية في الحالات السابقة.
- ملاك العقارات بما يعادل ( 200 ألف دولار أمريكى ).

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