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أخبار العالم

وزير الثقافة السعودي: عالمنا العربي جوهرة تراثية دولية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:23 م
وزير الثقافة السعودي
وزير الثقافة السعودي
نادر سمير:
أكد وزير الثقافة السعودي رئيس المجموعة العربية للمتاحف "الآيكوم العربي"، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن المملكة ستظل داعمًا رئيسيًا لجهود تعزيز التراث حول العالم.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، وعقب انتخابه رئيسا للمجموعة العربية للمتاحف: "اليوم سنعمل سويًا مع زملائي في المجموعة العربية بالمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) من أجل التنمية المتحفية"، متابعا "عالمنا العربي جوهرة تراثية عالمية".

وكانت المجموعة العربية للمتاحف "الآيكوم العربي" انتخبت الأربعاء الماضي، وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الرئيس الفخري للآيكوم السعودي، لرئاسة المجموعة.

وتعد المجموعة العربية للمتاحف هي الممثل الرسمي للمجلس الدولي للمتاحف ICOM في المنطقة العربية، وتهتم بالمتاحف العربية وبكل مايتعلق بالتراث الثقافي، وجاء انتخاب وزير الثقافة السعودي رئيسًا لها خلال اجتماع عقده مجلس إدارتها للدورة الجديدة (2019 - 2022) على هامش المؤتمر الدولي للمتاحف الـ25 المنعقد خلال الفترة من الأول حتى السابع من سبتمبر الجاري في مدينة كيوتو باليابان.

جدير بالذكر أن الجمعية السعودية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا" أعلنت أن المملكة تحتضن 21 متحفًا عامًا قائمًا، و200 متحف خاص، إضافة إلى وجود 13 متحفًا إقليميًا تحت الإنشاء.

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