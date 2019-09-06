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هكذا نجحت مستشفى سوهاج الجامعي فى استئصال ورم ٥ كجم برأس طفل عمره 3 أيام.. صور

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:11 م
الورم قبل استئصاله
الورم قبل استئصاله
خالد رياض
نجح فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفي الجامعي بسوهاج بالتعاون مع قسمي التخدير والأطفال في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة يعاني من ورم في الرأس يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم رأسه.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن الفريق الطبي بالمستشفى قام بإجراء التدخل الجراحي الدقيق لإنقاذ حياة الطفل وذلك في اليوم الثالث من ولادته حيث تم استئصال الورم الذي بلغ وزنه ٥ كيلو جرامات.

وقال الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، إنه عند وصول الطفل إلى المستشفي كانت حالته العامة في غاية السوء وغير مكتمل النمو بالإضافة إلي معاناته من ضعف الوزن، مشيرا إلى أنه تم علي الفور حجزه بعناية الأطفال حديثي الولادة وإجراء التحاليل والأشعات اللازمة، وذلك للوقوف علي مدي استعداده لإجراء العملية الجراحية.

وأوضح الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، أن الفريق الطبي نجح في استئصال الورم حيث تم الحفاظ على الشرايين والأوردة المخية وجميع المناطق الحيوية بالمخ وتم استكمال حجز المولود بعناية الأطفال لاستكمال العلاج والمتابعة، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفي أبو سديرة رئيس قسم الأطفال.

وأشار الدكتور مؤمن المأمون رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب إلى أن الطفل يبلغ عمره الآن عشرة أيام، وهو بصحة جيدة وعلاماته الحيوية منتظمة، ولا يعاني من أي ضعف بأي طرف من الأطراف الأربعة.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة ضم، الدكتور عابدين خير الله أستاذ مساعد بقسم جراحة المخ والأعصاب، الدكتور محمد عبد السميع، الدكتور محمد عويش، الدكتور أحمد الحلفاوي، الدكتور محمد قاسم ونخبة من أطباء قسم التخدير.
هكذا نجحت مستشفى سوهاج الجامعي فى استئصال ورم ٥ كجم برأس طفل عمره 3 أيام.. صور
هكذا نجحت مستشفى سوهاج الجامعي فى استئصال ورم ٥ كجم برأس طفل عمره 3 أيام.. صور
هكذا نجحت مستشفى سوهاج الجامعي فى استئصال ورم ٥ كجم برأس طفل عمره 3 أيام.. صور

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هكذا نجحت مستشفى سوهاج الجامعي فى استئصال ورم ٥ كجم برأس طفل عمره 3 أيام.. صور

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