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نقابة الأسنان تطالب بقبول 5 آلاف سنويا طالب بكليات طب الأسنان

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:43 م
صدى البلد
محمد غالى
أكد الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو بورد المؤتمر الدولى الخامس لأطباء الأسنان، EDSIC 2019، أن هناك 3 مطالب أساسية لنقابة الأسنان فى صالح المهنة.

أوضح أن أول المطالب: الحد من أعداد الخريجين من الجامعات الأجنبية، والتى يحصل الطلاب على شهاداتهم من خلالها، نظرا لأنها أصبحت باب خلفى لكل من لا يحصل على مجموع طب الأسنان الالتحاق بالنقابة ومزاولة المهنة، مؤكدا ضرورة تقنين الدراسة بالكليات الأجنبية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تستقبل النقابة خلال العام المقبل ألف طالب منهم.

وأضاف هيكل، خلال اجتماع النقابة، لبحث أزمة أعداد خريجى كليات طب الأسنان، المنعقد الآن، على هامش المؤتمر الدولى الخامس لأطباء الأسنان،: إن النقابة تطالب بتحديد أعداد المقبولين فى الجامعات بحيث لا يتعدى الـ5 آلاف طبيب سنويا، مهما زاد عدد كليات طب الأسنان، وينظر فى هذا العدد كل 5 سنوات، وفق متطلبات سوق العمل، بجانب التأكد من إمكانيات الكليات، وخاصة من أعضاء هيئة التدريس، نظرا لعدم وجود أعداد كافية، بحيث يتم ضمان أن الخريج ذات كفاءة مرتفعة، مشيرا إلى أن الدولة بدأت تتغلب عليها من خلال عمل امتحان بورد موحد، وبالتالى لا بد من قياس نتيجة إجراء الامتحان، ونتيجته، للوقوف على مدى صلاحيته خلال تلك الفترة التجريبية له.

ويشارك بالاجتماع، كل من: الدكتور مجدى بيومى وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، الدكتور خالد توفيق عميد كلية طب الأسنان بالجامعة الروسية، الدكتور أكرم العوضى، عميد كلية طب الأسنان جامعة حورس، الدكتور محمد أبو الحسن، وكيل كلية طب الأسنان، وعددا من أعضاء مجلس النقابة.

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