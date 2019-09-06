رئيس مدينة بدر يطمئن على سير العمل بقافلة طبية توفر الكشف والعلاج مجانا

قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، بالمرور على أكبر قافلة طبية بمدينة بدر حاليا، للاطمئنان على سير العمل بالقافلة الطبية، التى تقوم بعملها بالمركز الطبى بالحى الاول.



وتقدم القافلة الطبية خدمات متكاملة مجانية للسكان، وذلك بالتعاون مع نادى روتاري مصر، ومنطقة بدر الطبيه، واتصالات مصر ، كما أن القافلة بها التخصصات الاتية: باطنه__أطفال__انف واذن وحنجرة _نساء___أورام_تغذية- رمد__عظام- جلدية_سكر _ وغدد



ويتم صرف الادوية بالمجان مع عمل توعية عامة عن الصحة، كما تم توفير سيارات لنقل السكان الى مكان القافلة.

