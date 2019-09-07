الإفتاء: المصاحبة بين الشاب والفتاة حرام.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن المصاحبة التي تتم بين الشاب والفتاة بحيث تزول الكلفة ويُتجاوز الحد في المزاح اللفظي أو الجسدي تحت مسمى المصاحبة المستورد من الغرب، تعد حرامًا ولا خلاف عليه.



وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل يجوز إقامة علاقة صداقة بين شاب وفتاة عمرهما 14 عامًا، بحيث تكون كأختي وليس حبًا أو نحوه؟ أن العلاقة بين الشاب والفتاة تؤدي أحيانًا إلى الحرام كاللقاءات والاختلاط والنظر والخلوة.



وأوضح أننا لوتركنا العلاقة بين الولد والبنت بغير التمسك بحدود الله فيها لأدى ذلك لانهيار البناء الأخلاقى للأمة الإسلامية بأسرها، مشيرًا إلى ان الإسلام لم يحرم وجود علاقة بين الولد والبنت وإنما جاء منسق لها فلم يتشدد ولم يتراخى وإنما توسط الأمرين لما فى ذلك من خير.