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70 عاما من التقارب.. سفيرة كوبا: رؤيتنا واحدة مع مصر تجاه فلسطين ومكافحة الإرهاب

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:13 م
تانيا أغيار فرنانديز
تانيا أغيار فرنانديز سفيرة كوبا في القاهرة
مــــحـــــمــــــد مــــجــــــدي
احتفلت سفارة كوبا في القاهرة، مساء الخميس، بالذكرى الـ70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوبا.

وخلال كلمتها بالاحتفالية، سلطت السفيرة الكوبية تانيا أغيار فرنانديز الضوء على الحالة الجيدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة من جديد إرادتها لمواصلة تعزيزها وشكر من ناحية أخرى على الدعم غير المشروط للحكومة المصرية في الحرب على الحصار الجائر المفروض على كوبا، من قبل حكومة الولايات المتحدة لأكثر من 60 عاما.

وشددت سفيرة كوبا في القاهرة خلال كلمتها على تقارب مصر وكوبا في القضايا المتعالية للأجندة الدولية، مثل حركة عدم الانحياز، الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني، ومكافحة الإرهاب وغيرها. وبالمثل، وتم عرض منتجات التصدير الكوبية في البحث لتعزيز التجارة بين البلدين.

وأقيم الحفل بحضور سايم أبو عبلة، نائب وزير وزارة الشباب والرياضة، وكريم درويش مدير العلاقات الدولية في البرلمان، مصطفى وزيري، مدير المجلس الأعلى للآثار، وماجدة بركة، مساعد وزير الخارجية لأمريكا اللاتينية، وسعاد نجم مدير أمريكا اللاتينية بجامعة الدول العربية، رؤساء العديد من الأحزاب السياسية الرئيسية، وعبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس السابق جمال عبد الناصر، وأعضاء جمعية الصداقة المصرية الكوبية، وكذلك سفراء أمريكا اللاتينية المعتمدين في القاهرة.
70 عاما من التقارب.. سفيرة كوبا: رؤيتنا واحدة مع مصر تجاه فلسطين ومكافحة الإرهاب
70 عاما من التقارب.. سفيرة كوبا: رؤيتنا واحدة مع مصر تجاه فلسطين ومكافحة الإرهاب
70 عاما من التقارب.. سفيرة كوبا: رؤيتنا واحدة مع مصر تجاه فلسطين ومكافحة الإرهاب

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