برافو عليا.. شاهد |هيدى كرم في تحدي الزغاريد.. ومتابع: مالها دى

نشرت الفنانة والإعلامية هيدى كرم، فيديو جديدا عبر حسابها علي إنستجرام وهى تزغرد وعلقت عليه ضاحكة: "والله برافو عليا".



وجاءت التعليقات بعضها مشجع لها مثل: "عاش يا وحش"، "عسولة يا هيدى "،"حلو إن الواحد يتجنن شوية"، "ياه أخيرًا يا عبد الصمد"، وآخرون انتقدوها بتعليقاتهم مثل "مالها دى"، "أيوه يعنى فين الظريف فى الموضوع".



جدير بالذكر أن هيدى كرم تقدم برنامج "كلام ستات" على شاشة قناة أون مع الفنانة نهال عنبر والإعلامية شيريهان أبو الحسن وندى رحمى.



واتجهت هيدى مؤخرًا لعمل براند خاص بها فى الماكياج المستخلص من المواد الطبيعية وتكثف الدعاية له بالكثير من جلسات التصوير.