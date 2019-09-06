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رياضة

مرتضى منصور يعفي هؤلاء من غرامة عدم التصويت في الجمعية العمومية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:08 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
منتصر الرفاعى - ملك موسى
وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية المنعقدة حاليا بمقر النادى ومستمرة حتى غد السبت للتصويت على ميزانية السنة الجارية، بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس وذلك بعدما سجلوا بالأمس وساهموا فى اكتمال النصاب القانونى.

وطالب مرتضي منصور رئيس النادي باقى الأعضاء بضرورة الحضور حتى لا تتوقع عليهم غرامة عدم الحضور.

وأضاف مرتضي منصور، أن الأعضاء الذين لديهم أبناء خارج مصر أو ضباط سواء من الجيش أو الشرطة سيكون اعتذارهم مقبولًا عن حضور الجمعية العمومية وسيتم إعفاؤهم من الغرامة المقدرة بـ300 جنيه على كل عضو يتخلف عن التسجيل دون تقديم عذر كتابى مقبول".

وأضاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك: اللى مش طايقنى يقول لا، الزمالك لديه فائض 170 مليون جنيه بالميزانية وإذا لم تعجبكم قولوا مش عاوزين وقولوا لأ"، مشددًا على أنه تم اختيار 4 شخصيات محترمة لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة.

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