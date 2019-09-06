الفكرية ينهي معسكره بالقاهرة وراحة يومين للاعبين

أنهي فريق ناصر الفكرية بقيادة سيد حسين، معسكره التدريبي بالقاهرة وذلك ضمن الاستعدادات للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.



وبدأ الفريق معسكره يوم الأحد الماضي واستمر حتي نهاية الأسبوع وخاض الفريق عدة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.



وعلى جانب آخر منح الجهاز الفنى لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة عقب انتهاء المعسكر التدريبي، قبل بداية الموسم الجديد.



ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات يوم الأحد المقبل، لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد، وتجهيز اللاعبين بشكل قوي.