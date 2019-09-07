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برلمان

زراعة النواب تكشف فوائد تصدير التمور للصين

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
تصدير التمور للصين
تصدير التمور للصين
حسن رضوان
أيد رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب جهود الدولة، بعدما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح سوق جديد للبلح المصري في دولة الصين رسميًا، مؤكدًا انها تساهم بشكل كبير في زيادة العملة الصعبة في مصر.

وأضاف "تمراز" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مصر تعتبر من أوائل الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم واهتمام الدولة في توقيع بروتوكول مع الدول الخارجية لفتح أسواق جديدة للبلح حول العالم سيزيد من عملية تحصيل الفوائد التي تعود على الاقتصاد المصري بالنفع.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلى أن هذا القرار لن يؤثر على أسعار التمور في مصر حيث أن مصر تمتلك مجموعة مختلفة من المناطق الخاصة والمتميزة بالتمور على مستوى العالم.

ياتي ذلك بعد أن أسفرت المفاوضات التي أجراها مكتب التمثيل التجاري في بكين بقيادة الوزير المفوض التجاري ممدوح سالمان عن توقيع مذكرة تفاهم مع الحجر الزراعي والبيطري الصيني بوزارة الجمارك الصينية.

وبموجب هذه المذكرة، تسمح السطات الصينية بنفاذ الإنتاج المصري من البلح الطازج إلى أسواقها، وبذلك فقد اتسعت منظومة الصادرات الزراعية المصرية لتشمل حاليا الموالح وعنب المائدة وعلف البنجر إلى جانب البلح الطازج.

ومن ناحية أخرى، يتابع المكتب التجاري في بكين التفاوض في الوقت الراهن مع الجانب الصيني للسماح بدخول بنود جديدة من حاصلاتنا الزراعية، لا سيما الرمان الطازج وبما يعزز هيكل صادراتنا السلعية في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعها المكتب لزيادة الصادرات المصرية وتقليل فجوة الميزان التجاري بين البلدين.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر فيما بين المكتب التجاري في بكين ووزارة الزراعة المصرية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لتنمية الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الصينية المتنامية.

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