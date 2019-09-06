التعليم العالي في اسبوع .. الموافقة على إنشاء العالي للغات والترجمة بأسوان.. واجتماع اللجنة العليا للمشروعات القومية.. وتعزيز العلاقات المصرية السعودية فى المجالات التعليمية والبحثية

- مصر تستضيف مؤتمر وزراء التعليم العالي العرب بالتعاون مع ألكسو

-مؤشر البحث العلمي: الدولة تكرم 2215 عالمًا مصريًا

-توقيع اتفاقية في علوم الفضاء مع جامعة طوكيو فى اليابان



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاسبوع الماضي العديد من الأحداث الهامة على رأسها تنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2019.



اختتم مسئولو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زيارتهم لليابان للمشاركة فى فعاليات مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية (التيكاد)، بتوقيع اتفاقية تعاون مع الدكتور شيباساكي مدير مركز علوم الفضاء وتحليل البيانات بجامعة طوكيو.



وتعد جامعة طوكيو من أعرق جامعات اليابان، والمصنفة رقم 1 على مستوى الجامعات اليابانية، ورقم 23 على مستوى العالم طبقًا لتصنيف QS.



ووفقًا للاتفاقية، تم ضم مصر رسميًا لمدرسـة علوم الفضاء الدولية (World Space School)، والتي تم إنشاؤها بواسطة جامعة طوكيو؛ لتصبح مصر عضوًا رسميًا بها.



كما تضم الاتفاقية بنودًا خاصة بتطوير الأقمار الصناعية صغيرة الحجم مما يمكن الباحثين في هيئة الاستشعار عن البعد المصرية على مستوى الاستفادة من المشروعات البحثية المشتركة بالجامعة، و تشمل البحث والتصنيع، حيث تم الاتفاق مع جامعة طوكيو ومركز علوم الفضاء على تطوير الأقمار لتستخدم في تطبيقات فعلية توجه للقضايا التي تهم مصر والقارة الإفريقية في العديد من المجالات منها: ( الزراعة، التنمية، أنظمة المرور الذكية).



شهد توقيع الاتفاقية د. هانى الشيمى المستشار الثقافى ومدير البعثة التعليمية المصرية فى طوكيو، ود. هانم أحمد الملحق الثقافى فى طوكيو.



كما أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مؤشر شهر أغسطس لعام 2019 والذي توضح أن الدولة كرمت 2215 من العلماء المصريين وتم منحهم جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية منذ عام 1958 وحتى 2018، ويتم تكريمهم من خلال احتفالية عيد العلم الذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برعاية وتشريف وحضور رئيس الجمهورية.



ومنذ إنشاء الجوائز وحتى الآن، احتلت جامعة القاهرة المرتبة الاولى من بين جميع مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، حيث حصلت على 572 جائزة، ثم تأتي جامعة عين شمس فى المرتبة الثانية بعدد 426 جائزة، ثم المركز القومى للبحوث بعدد 328، ويليه جامعة الأسكندرية بعدد 265، وجاءت جامعة المنصورة فى المرتبة الخامسة بعدد 140 جائزة. وكانت نسبة السيدات الحاصلات على جوائز الدولة 10% فقط من اجمالى عدد الباحثين بعدد 224 فائزة فى حوالى 32 جهة بحثية.



مؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهريًا



كما استقبل مسئولو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو مساء أمس، الاثنين، الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)؛ لبحث ترتيبات استضافة مصر لمؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب خلال شهر ديسمبر القادم، وذلك بحضور الدكتورة غادة عبد الباري، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة العربية، بمقر الوزارة.



في بداية اللقاء، رحبت قيادات الوزارة بمدير منظمة الألكسو، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المنظمة في الحفاظ على الثقافة وتطوير آليات التعليم بالعالم العربي.



وأكدت القيادات بالوزارة أهمية استضافة مصر للدورة السابعة عشر لمؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي والمزمع عقدها خلال الفترة من 23 – 25 ديسمبر 2019 تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والتحديات"، مشيرًا إلى أن اختيار هذا الموضوع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل والذي عقد في أبريل الماضي، والذى أكد خلاله أهمية الذكاء الاصطناعي كأحد دعائم الثورة الصناعية الرابعة.



بينما أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حرص مصر على تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية خاصة فى المجالات التعليمية والبحثية.



جاء ذلك خلال المحادثات التي شهدتها الوزارة اليوم الثلاثاء بحضور قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وأسامة بن أحمد نقلى السفير السعودى فى القاهرة، ود. خالد النامى المستشار الثقافى بالسفارة السعودية فى القاهرة.



فى بداية اللقاء وجه السفير التهنئة لقيادات الوزارة لنجاح احتفالية عيد العلم التى نظمتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى شهر أغسطس الماضي، من جانبه أكد وزير التعليم العالى أن الاحتفال بعيد العلم هو رسالة مهمة تترك أثرها الكبير على العلماء والجامعات لذلك جاء حرصنا على إعادة الاحتفال بعيد العلم بتشريف ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأشاد وزير التعليم العالي بالنهضة التعليمية والبحثية التى شهدتها المؤسسات التعليمية السعودية، لافتا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية فى مصر ونظيراتها فى السعودية عن طريق التبادل الطلابى وتبادل أعضاء هيئة التدريس والبرامج المشتركة.



وأشار الوزير إلى أعمال التطوير التى تمت بالإدارة المركزية للطلاب الوافدين بهدف تسهيل الإجراءات للطلاب الراغبين فى الدراسة بالجامعات المصرية.



وفي سياق آخر أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور القرار الوزاري بإنشاء المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان، حيث وافقت اللجنة الموحدة لفحص ومتابعة طلبات التراخيص بإنشاء معاهد خاصة جديدة بتاريخ 22 يوليو 2019.



حيث يتكون المعهد من عدة أقسام وهم قسم اللغة الأسبانية، والإنجليزية والألمانية والروسية، حيث تنص مواد القانون على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.



ويأتي القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 52 في شأن تنظيم المعاهد العالي الخاصة، ولائحته التنفيذية ، والاطلاع على القانون رقم 49 لعام 1972 ، ولائحته التنفيذية وتعديلاته على القرار الجمهوري رقم 270 لعام 1997 بمسؤوليات وتنظيم وزارة التعليم العالي.