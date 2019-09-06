في عيد ميلادها.. أبرز تصريحات ريهام عبد الغفور: بقرف من البوس

يوافق اليوم 6 سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة ريهام عبد الغفور، التي تبلغ من العمر 40 عاما، اشتهرت بالأدوار المركبة، وبدأت من خلال مسلسل زيزينيا.



الاسم والميلاد

ريهام أشرف عبد الغفور ولدت في عام 1978 وتخرجت في كلية تجارة قسم اللغة الإنجليزية وهي ابنة الممثل أشرف عبد الغفور.



بداية المشوار الفني

بدأت ريهام عبد الغفور مشوارها الفني من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "زيزينيا" في عام 2000 وأثبتت نفسها من خلال أدائها أمام الكاميرا لذلك شاركت في عمل فني في نفس العام وهو مسلسل بعنوان "العائلة والناس" وأشاد الجمهور ببراعة موهبته.



وكانت بدايتها في عالم السينما فيلم بعنوان "سحر العيون" تم عرضه في عام 2002 بمشاركة الراحل "عامر منيب" وشاركت أيضا في نفس العام في فيلم "صاحب صاحبه" بمشاركة محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي.



الحياة الشخصية

تزوجت ريهام عبد الغفور شخصا من خارج الوسط الفني وأنجبا يوسف وبعد طلاقها تزوجت من "شريف الشوبكي" وأنجبت منه فاروق.



وظهرت في أحد البرامج التليفزيونية وكشفت عن سبب طلاقها وهو خيانة زوجها لها مرتين.



أبرز الأعمال

قدمت ريهام عبد الغفور كثيرا من الأعمال الفنية ونالت إعجاب الجمهور واشتهرت بـ الأدوار المركبة ومن أبرز أعمالها فيلم بعنوان "ملاكي إسكندرية" بمشاركة أحمد عز والراحل خالد صالح وتم عرضه في عام 2005 وفيلم بعنوان "جعلتني مجرما" بمشاركة أحمد حلمي وإدوارد وغادة عادل وتم عرضه في عام 2006.



وأثناء ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية قالت "إنها يمكن أن ترتدي ملابس البحر (المايوه) في عمل فني وترفض القبلات قائلة: مبحبش البوس عشان بقرف" لكن ممكن ألبس مايوه عادي.



أحدث أعمالها مسلسل بعنوان "زي الشمس" بمشاركة دينا الشربيني وأحمد داوود وتدور قصة المسلسل حول قصة حب غامضة وتم عرضه في رمضان 2019.

