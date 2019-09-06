ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. أبرز تصريحات ريهام عبد الغفور: بقرف من البوس

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 06:26 م
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
قسم الفن
يوافق اليوم 6 سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة ريهام عبد الغفور، التي تبلغ من العمر 40 عاما، اشتهرت بالأدوار المركبة، وبدأت من خلال مسلسل زيزينيا.

الاسم والميلاد
ريهام أشرف عبد الغفور ولدت في عام 1978 وتخرجت في كلية تجارة قسم اللغة الإنجليزية وهي ابنة الممثل أشرف عبد الغفور.

بداية المشوار الفني
بدأت ريهام عبد الغفور مشوارها الفني من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "زيزينيا" في عام 2000 وأثبتت نفسها من خلال أدائها أمام الكاميرا لذلك شاركت في عمل فني في نفس العام وهو مسلسل بعنوان "العائلة والناس" وأشاد الجمهور ببراعة موهبته.

وكانت بدايتها في عالم السينما فيلم بعنوان "سحر العيون" تم عرضه في عام 2002 بمشاركة الراحل "عامر منيب" وشاركت أيضا في نفس العام في فيلم "صاحب صاحبه" بمشاركة محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي.

الحياة الشخصية
تزوجت ريهام عبد الغفور شخصا من خارج الوسط الفني وأنجبا يوسف وبعد طلاقها تزوجت من "شريف الشوبكي" وأنجبت منه فاروق.

وظهرت في أحد البرامج التليفزيونية وكشفت عن سبب طلاقها وهو خيانة زوجها لها مرتين.

أبرز الأعمال
قدمت ريهام عبد الغفور كثيرا من الأعمال الفنية ونالت إعجاب الجمهور واشتهرت بـ الأدوار المركبة ومن أبرز أعمالها فيلم بعنوان "ملاكي إسكندرية" بمشاركة أحمد عز والراحل خالد صالح وتم عرضه في عام 2005 وفيلم بعنوان "جعلتني مجرما" بمشاركة أحمد حلمي وإدوارد وغادة عادل وتم عرضه في عام 2006.

وأثناء ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية قالت "إنها يمكن أن ترتدي ملابس البحر (المايوه) في عمل فني وترفض القبلات قائلة: مبحبش البوس عشان بقرف" لكن ممكن ألبس مايوه عادي.

أحدث أعمالها مسلسل بعنوان "زي الشمس" بمشاركة دينا الشربيني وأحمد داوود وتدور قصة المسلسل حول قصة حب غامضة وتم عرضه في رمضان 2019.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريهام عبد الغفور: هذا العمل أهم خطوة بحياتي.. فيديو

في ذكرى ميلاد رفيعة هانم.. 5 معلومات عن ليلى حمدي وعلاقتها بـ علاء ولي الدين |نوستالجيا

فى عيد ميلاده .. تعرف على أعمال كريم عبد العزيز

تزوجي من يجعلك سعيدة .. رسالة ريهام عبد الغفور للفتيات المقبلات على الزواج

اخبار الفن والفنانين.. ابراهيم نصر يتحدث في عيد ميلاده عن أسرار الكاميرا الخفية.. ورسالة من احمد عز لـ كريم عبد العزيز

إدوارد يحصد جائزة جديدة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لك عند الصلاة على النبي 100 مرة يوم الجمعة.. مكافأة ربانية تعرف عليها

الإفتاء تنصح بدعاء يساعدك على الخشوع فى الصلاة

جمال الغندور لـ صدى البلد : حكم مصري يدير نهائي كأس مصر

رسميا .. مرتضى منصور يكشف موعد انطلاق قناة الزمالك الفضائية

كيف أتوضأ حال إجراء عملية جراحية بعيني؟.. الإفتاء تجيب

ياسمين الخطيب بعد 3 زيجات: أتمنى الزواج من ملياردير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموت يحوم حول البهاما.. شاهد | جثث ومفقودون بالآلاف بسبب إعصار دوريان

منة عدلي القيعي ساخرة: وأنا بمضي مع المدرب الجديد كول سلو.. صور

لنشر ثقافة الرياضة .. انطلاق ماراثون الشروق للدراجات ..صور