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رياضة

انطلاق ماراثون الدراجات بحضور ومشاركة وزير الرياضة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:54 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
محمد هاني _ عدسة: عمرو سيد
انطلقت فعاليات «ماراثون الدراجات»،لجميع المراحل العمرية بمدينة الشروق ، بحضور وزير الشباب والرياضة بمسار الدراجات بالمحور المتوسط.

وشارك وزير الرياضة في المارثون لتشجيع الشباب علي الرياضة وخاصة ركوب الدراجات.

الجدير بالذكر أن الماراثون يقام تحت رعاية جهاز مدينة الشروق، وإشراف الاتحاد المصري للدراجات، وذلك في إطار جهود جهاز المدينة، لتوفير الأنشطة الرياضية والترفيهية لسكان المدينة.

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