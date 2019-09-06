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تدريب 200 شاب وفتاة من ذوى الإعاقة لخوض انتخابات المحليات

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:09 م
وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية
ايمان البكش
بدأت وزارة التنمية المحلية في تفعيل بروتوكول التعاون مع المجلس القومي للاعاقة ، والذي يقضي بدمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المحليات وتجهيزهم وتدريبهم لخوض انتخابات المجالس الداخلية.

وأعلنت الوزارة اليوم، الجمعة، انه يجري الإعداد لتدريب 200 من الشباب والفتيات ذوى الإعاقة بالمحافظات من الراغبين فى التعرف على عمل المحليات لتأهيلهم وتدريبهم لدخول إنتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة.

كما ان قانون الإدارة المحلية الجديد والجارى عرضه على مجلس النواب يتضمن تمثيل ذوي الإعاقة تمثيلًا مناسبًا.

وتحرص الوزارة على التنسيق مع المجلس القومى للإعاقة لتعريف ذوى الإعاقة بعمل الإدارة المحلية وفي مجال دعم المشاركة السياسية وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسئوليات المجالس المحلية وإتاحة الفرص لهم للإلتحاق بأجهزة المحليات بالمحافظات .

وتهتم الوزارة بدعم متحدى الإعاقة في جميع المحافظات، وتعد وزارة التنمية المحلية من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص ، كما تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة بتأهيل متحدى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع .

وسيتم أيضًا تنفيذ دورات تدريبية متخصصة خلال الفترة القادمة لبعض الموظفين في المحليات لتسهيل التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة .

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