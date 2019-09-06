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فن

نداء شرارة: سعيدة بنجاح أغنية حبيتك بالتلاتة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:11 م
نداء شرارة
نداء شرارة
آيه عاطف
عبّرت الفنانة نداء شرارة عن سعادتها البالغة بنجاح أغنيتها الأخيرة "حبيتك بالتلاتة" وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، والحان سامر ابو طالب.

وقالت في تصريح لـ "صدى البلد" :"في الحقيقة ردود الأفعال على الأغنية صدمتني، حيث لاقت إعجاب الجمهور وتفاعلوا معها بشكل كبير جدا، وهذا الأمر أسعدني بشكل كبير لأن الأغنية تحمل لونا جديدا ومختلفا عن الأغاني الطربية التي قدمتها من قبل".

وتابعت :"بالطبع أنا أنوي تقديم أغان مختلفة وجديدة، لها طابع كلاسيكي، ولن أقوم بالتركيز على لون غنائي واحد، فلابد أن أقدم اغاني منوعة بين الدراما و المقسوم والرومانسي.

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