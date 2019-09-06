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توك شو

فتاة تحرم صديقها من متابعة هوايته المفضلة بسبب "الرغي".. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:18 م
غضب رجل
غضب رجل
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو بعنوان مقطع طريف لشاب وصديقته خلال مباراة كرة قدم.

سجلت كاميرات التلفزيون موقفا طريفا لشاب وصديقته خلال بث مباشر لمباراة كرة قدم، حيث بدت الشابة متحمسة وهي تتحدث إلى حبيبها، بينما بدا هو منشغلا تماما عنها.

وانتشر المقطع سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين عبر المشاهدون عن تعاطفهم مع الشاب الذي كان عليه مشاهدة المباراة ومجاملة حبيبته المنفعلة في ذات الوقت.

يذكر أن الشاب وحبيبته كانا يحضران إحدى مباريات كرة القدم والتى لم يتسن للشاب متابعتها والتى تعد هوايته المفضلة نظرأ لقيام حبيبته بفتح أحاديث جانبية شغلته عن مشاهدة "الماتش".

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