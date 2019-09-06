اخبار الحوادث .. مذبحة أسرية وجريمة على يد العشيق وآثار للبيع على الفيسبوك

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من الاخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
- مذبحة أسرية في سوهاج
طرق عليهم باب الشقة ولم يفتح له أحد لأنه معروف عنه سوء سلوكه، وظن الوالد أن ابنه جاء ليتشاجر معه كعادته اليومية ولم يفتح له الباب لكن الابن كان قد عقد العزم وبيت النية على قتل والده وزوجة والده وشقيقه من والده داخل شقتهم بقرية قلفاو مركز سوهاج، وكسر الابن باب الشقة فوجد والده أمامه وفتح عليه النار فأرداه قتيلا وخرجت زوجة والده من غرفتها فقتلها هي الأخرى وعند خروج الطفل "أخيه من والده" على صوت الرصاص قتله هو الآخر ليكتمل المشهد بقتل الثلاثة وفر المتهم من مكان الجريمة... للمزيد أضغط هنا
- خرجت بدون آذنه
أكد تقرير مفتش الصحة أن القتيلة قام زوجها بطعنها 20 طعنة بسكين في أماكن مختلفة بالجسد، ما تسبب في قتلها في الحال، حيث تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارا من اللواء عامر محمود عامر، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بإصابة السيدة «ن.ع.ا» 38 سنة، ربة منزل، بعدة طعنات متفرقة بالجسم ووفاتها لدى وصولها مستشفى السويس العام... للمزيد أضغط هنا
- آثار على الفيسبوك
أكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر مشاركات على إحدى المجموعات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادى، وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية... للمزيد أضغط هنا
- تعديل في كوبري عباس
تخذت الإدارة العامة لمرور القاهرة، جميع الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بالعديد من المناطق بالقاهرة، والتى ستشهد بعض الأعمال والإصلاحات خلال الأيام المقبلة، لتسيير الحركة المرورية بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ، ومنعًا لحدوث أى تكدسات مرورية، وتأتي تلك الإجراءات على النحو التالى: كوبرى عباس فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة والذى سيشهد إصلاح فواصل الكوبرى، حيث تم التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء فى تنفيذ الأعمال ليلًا ونهارًا... لمعرفة المواعيد أضغط هنا
- تحرش بشقيقته
فوجئ أحمد الذى يعمل كهربائى ومقيم– الحى التاسع – دائرة قسم العبور بحضور شقيقته وأخبارها له بقيام عامل بالمنطقة بمعاكستها وعلى الفور توجه أحمد بصحبة أحد أصدقائه "عامل دليفرى" لمعاتبته إلا أن المتهم تعدى عليهما بسلاح أبيض "كتر" ومزق جسده، حيث تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بالحي التاسع... للمزيد أضغط هنا
- الزوجة خططت والعشيق نفذ
فى لقاء يجمع الزوجة وعشيقها فى الحرام كانا يتفتق ذهنهما فى كيفية الخلاص من الزوج الذى اصبح عقبة امامهما .. اتفق السائق مع 3 اخرين من اصدقائه على تنفيذ الجريمة قام احد المتهمين بالإتصال هاتفيًا بالمجنى عليه مقلدًا صوت سيدة وطلب منه توصيل بعض أقاربه بسيارته من القرية محل إقامته إلى مدينة أبوحمص مقابل مبلغ مالى و تقابل معه المتهمان الأول "مرتديًا زى سيدة منتقبة" و استقلا السيارة بصحبته وتتبعهم احد المتهمين بسيارة ملاكى يعمل عليها سائق وحال سيرهم بالطريق طلب منه أحد المتهمين التوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته وعقب توقفه قام احد المتهمين بخنقه بحبل فأودى بحياته وقاما بدفع السيارة تجاه المصرف لإخفاء معالم الجريمة و استقلا السيارة بصحبة باقى المتهمين وهربوا... للتفاصيل أضغط هنا
- مذبحة أسرية في سوهاج
طرق عليهم باب الشقة ولم يفتح له أحد لأنه معروف عنه سوء سلوكه، وظن الوالد أن ابنه جاء ليتشاجر معه كعادته اليومية ولم يفتح له الباب لكن الابن كان قد عقد العزم وبيت النية على قتل والده وزوجة والده وشقيقه من والده داخل شقتهم بقرية قلفاو مركز سوهاج، وكسر الابن باب الشقة فوجد والده أمامه وفتح عليه النار فأرداه قتيلا وخرجت زوجة والده من غرفتها فقتلها هي الأخرى وعند خروج الطفل "أخيه من والده" على صوت الرصاص قتله هو الآخر ليكتمل المشهد بقتل الثلاثة وفر المتهم من مكان الجريمة... للمزيد أضغط هنا
- خرجت بدون آذنه
أكد تقرير مفتش الصحة أن القتيلة قام زوجها بطعنها 20 طعنة بسكين في أماكن مختلفة بالجسد، ما تسبب في قتلها في الحال، حيث تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارا من اللواء عامر محمود عامر، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بإصابة السيدة «ن.ع.ا» 38 سنة، ربة منزل، بعدة طعنات متفرقة بالجسم ووفاتها لدى وصولها مستشفى السويس العام... للمزيد أضغط هنا
- آثار على الفيسبوك
أكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر مشاركات على إحدى المجموعات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادى، وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية... للمزيد أضغط هنا
- تعديل في كوبري عباس
تخذت الإدارة العامة لمرور القاهرة، جميع الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بالعديد من المناطق بالقاهرة، والتى ستشهد بعض الأعمال والإصلاحات خلال الأيام المقبلة، لتسيير الحركة المرورية بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ، ومنعًا لحدوث أى تكدسات مرورية، وتأتي تلك الإجراءات على النحو التالى: كوبرى عباس فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة والذى سيشهد إصلاح فواصل الكوبرى، حيث تم التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء فى تنفيذ الأعمال ليلًا ونهارًا... لمعرفة المواعيد أضغط هنا
- تحرش بشقيقته
فوجئ أحمد الذى يعمل كهربائى ومقيم– الحى التاسع – دائرة قسم العبور بحضور شقيقته وأخبارها له بقيام عامل بالمنطقة بمعاكستها وعلى الفور توجه أحمد بصحبة أحد أصدقائه "عامل دليفرى" لمعاتبته إلا أن المتهم تعدى عليهما بسلاح أبيض "كتر" ومزق جسده، حيث تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بالحي التاسع... للمزيد أضغط هنا
- الزوجة خططت والعشيق نفذ
فى لقاء يجمع الزوجة وعشيقها فى الحرام كانا يتفتق ذهنهما فى كيفية الخلاص من الزوج الذى اصبح عقبة امامهما .. اتفق السائق مع 3 اخرين من اصدقائه على تنفيذ الجريمة قام احد المتهمين بالإتصال هاتفيًا بالمجنى عليه مقلدًا صوت سيدة وطلب منه توصيل بعض أقاربه بسيارته من القرية محل إقامته إلى مدينة أبوحمص مقابل مبلغ مالى و تقابل معه المتهمان الأول "مرتديًا زى سيدة منتقبة" و استقلا السيارة بصحبته وتتبعهم احد المتهمين بسيارة ملاكى يعمل عليها سائق وحال سيرهم بالطريق طلب منه أحد المتهمين التوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته وعقب توقفه قام احد المتهمين بخنقه بحبل فأودى بحياته وقاما بدفع السيارة تجاه المصرف لإخفاء معالم الجريمة و استقلا السيارة بصحبة باقى المتهمين وهربوا... للتفاصيل أضغط هنا