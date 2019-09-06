أهم الاخبار.. أسعار الذهب تتراجع عالميا.. والحكومة تستعد للانتقال للعاصمة الإدارية.. وحزب الله يجهز ضربة لإسرائيل

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، الموافق 6 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها كالتالي :
الحكومة تستعد للانتقال للعاصمة الجديدة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على متابعة الموقف التنفيذي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بشكل دوريّ، وذلك بشكل عام، سواء من حيث الوقوف على أعمال الإنشاءات، أو بالنسبة لعملية نقل الموظفين، وإدارة الحي الحكومي بعد الانتقال إليه، وكذا التعرف على الجهود المبذولة بشأن الميكنة والتحوّل الرقمي في المباني الحكومية..تفاصيل
حزب الله يستعد لضرب جديدة لاسرائيل
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حزب الله سيشن هجوما آخر ضد أهداف إسرائيلية، وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الحزب يريد فرض معادلة جديدة في المنطقة..
الحكومة تستعد للانتقال للعاصمة الجديدة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على متابعة الموقف التنفيذي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بشكل دوريّ، وذلك بشكل عام، سواء من حيث الوقوف على أعمال الإنشاءات، أو بالنسبة لعملية نقل الموظفين، وإدارة الحي الحكومي بعد الانتقال إليه، وكذا التعرف على الجهود المبذولة بشأن الميكنة والتحوّل الرقمي في المباني الحكومية..تفاصيل
حزب الله يستعد لضرب جديدة لاسرائيل
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حزب الله سيشن هجوما آخر ضد أهداف إسرائيلية، وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الحزب يريد فرض معادلة جديدة في المنطقة..
الذهب يتراجع عالميا
ظلت أسعار الذهب تتعرض لضغوط اليوم الجمعة، فى الوقت الذى شجعت فيه بيانات أمريكية قوية المستثمرين على العودة إلى الأصول العالية المخاطر مما أضر بالطلب على المعدن الأصفر الذى يُعتبر ملاذا آمنا، ودفع البلاتين أيضا للانخفاض 3%.
القصة الكاملة للخلاف التركي اللبناني
أحدثت تصريحات للرئيس اللبناني ميشيل عون قال فيها إن "الدولة العثمانية مارست إرهاب دولة تجاه اللبنانيين" حالة من الجدل في الشارعين اللبناني والتركي، تصاعد على إثرها التوتر بين البلدين، وتلاها فعل أقدم عليه مجموعة من اللبنانيين أمام السفارة التركية في بيروت، ووصفته أنقرة بـ"الاستفزازي".
ظهور جديد لـ ريهام سعيد
نشرت الإعلامة ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع فيسبوك منشورا كتبت فيه " ربنا اسمه العدل.. بس كده".
وكانت ريهام سعيد قد كتبت فى منشور قبله " اضحكوا وانبسطوا محدش واخد منها حاجه و كل حاجه بتعدي. ساعات تحس ان الشر و الندالة و الأوساخ كتير اوي بس السعادة قرار".
موعد انطلاق قناة الزمالك
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن قناة النادى الفضائية ستنطلق يوم 25 سبتمبر الجارى.
وأشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى أن النادى النهرى للأبيض سيكون على أعلى مستوى من أجل راحة أعضاء النادى، موضحًا أنه يتمنى أن يضرب الرقم القياسى فى عدد الحضور للجمعية العمومية بالقلعة البيضاء.
ظلت أسعار الذهب تتعرض لضغوط اليوم الجمعة، فى الوقت الذى شجعت فيه بيانات أمريكية قوية المستثمرين على العودة إلى الأصول العالية المخاطر مما أضر بالطلب على المعدن الأصفر الذى يُعتبر ملاذا آمنا، ودفع البلاتين أيضا للانخفاض 3%.
القصة الكاملة للخلاف التركي اللبناني
أحدثت تصريحات للرئيس اللبناني ميشيل عون قال فيها إن "الدولة العثمانية مارست إرهاب دولة تجاه اللبنانيين" حالة من الجدل في الشارعين اللبناني والتركي، تصاعد على إثرها التوتر بين البلدين، وتلاها فعل أقدم عليه مجموعة من اللبنانيين أمام السفارة التركية في بيروت، ووصفته أنقرة بـ"الاستفزازي".
ظهور جديد لـ ريهام سعيد
نشرت الإعلامة ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع فيسبوك منشورا كتبت فيه " ربنا اسمه العدل.. بس كده".
وكانت ريهام سعيد قد كتبت فى منشور قبله " اضحكوا وانبسطوا محدش واخد منها حاجه و كل حاجه بتعدي. ساعات تحس ان الشر و الندالة و الأوساخ كتير اوي بس السعادة قرار".
موعد انطلاق قناة الزمالك
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن قناة النادى الفضائية ستنطلق يوم 25 سبتمبر الجارى.
وأشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى أن النادى النهرى للأبيض سيكون على أعلى مستوى من أجل راحة أعضاء النادى، موضحًا أنه يتمنى أن يضرب الرقم القياسى فى عدد الحضور للجمعية العمومية بالقلعة البيضاء.