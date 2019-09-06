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اقتصاد

جمارك الدخان تحصل 134.3 مليون جنيه في أغسطس الماضي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:57 م
جمارك الدخان بالقاهرة
جمارك الدخان بالقاهرة
محمد يحيي
أفرجت جمارك الدخان بالقاهرة برئاسة بولا سليمان خلال أغسطس الماضي، عن 173 حاوية دخان خام وارد بنظام الترانزيت بوزن 750 كيلو طن " 749.5 ألف كجم" بالاضافة لـ156 شهادة سحب جزئية بوزن 3439 كيلو طن بما يعادل 3.5 مليون كجم؛ بقيمة إجمالية تبلغ 134.3 مليون جنيه.

كشف تقرير صادر عن إدارة جمارك الدخان، عن أن جملة الرسوم الجمركية و الضريبية المقدرة بـ18.84 مليون جنيه بالإضافة للغرامات الجمركية بـ61 ألف جنيه، بالإضافة لضرائب القيمة المضافة لـ113.5 مليون جنيه والأرباح الصناعية و التجارية المحصلة لـ1.3 مليون جنيه.

ووصلت الرسوم المحصلة لصالح غرفة الأدخنة لـ629 ألف جنيه والمصروفات الإدارية و دمغة تنمية الموارد و الدمغة النسبية والنوعية المحصلة لـ1300 جنيه.

وبلغت صادرات الدخان خلال أغسطس الماضي لـ7.3 مليون جنيه.

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