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مرأة

بـ كتف مكشوفة.. نور اللبنانية تبرز أنوثتها بإطلالة كلاسيكية أنيقة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:40 م
صدى البلد
آية التيجي
نشرت الفنانة والممثلة نور اللبنانية صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وهي بإطلالة مميزة وعصرية للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعليق لها على صورتها، وقال أحدهم برنسيسة يا نور.

وارتدت نور فستانا باللون الفوشيا يبرز احدى كتفيها، وعلى شكل الوردة من الكتف الاخرى، وهو الأمر الذي أبرز من جمالها واناقتها المتناهية.

وقامت نور بلم شعرها إلى الأعلى بطريقة بسيطة وغير متكلفة، مع اختيار بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، فقد اختارت اللون الاخضر لتبرز لون عينيها الجميلتين، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

واختارت نور ارتداء بعض الاكسسوارات البسيطة لتبرز من أناقتها، حيث انها ارتدت شنطة شفافة مميزة للغاية، مع قرطين باللون الأخضر وخاتم اخضر أبرز من اناقتها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

 

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