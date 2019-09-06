نداء شرارة: أعشق الجمهور المصري

أكدت الفنانة الاردنية نداء شرارة إنها تحب الجمهور المصري، وتقدره بشكل كبير جدًا، حيث قالت :"أنا أعشق الجمهور المصري و دائمًا ما أتحدث اللهجة المصرية بشكل جيد جداُ، كما أني أحب أن أتحدث بها لدرجة أن محبيني يطلبون مني الحديث بلهجتي، كما أني أتذكر عند انتهاء برنامج "ذا فويس" كنت متشوقة جداُ لزيارة مصر بعد الأردن".



وتابعت في تصريح لـ "صدى البلد" :"عند زيارتي لمصر أجد الكثير من الأصدقاء والفنانين الذين دائماُ ما يقدمون لي المساعدة و يقومون بترتيب كل أموري، مضيفة: "إجباري لابد أن أحب هذا الجمهور الذي لا يبخل في التعبير عن مشاعره، وأنا متأثرة بالفن المصري بكل أشكاله سواء في التمثيل عادل أمام أو الغناء أم كلثوم، كما أن عمرو دياب، وأنغام، و شيرين و تامر عاشور حالات فنية تسيطر على منزلنا دائمًا".



يذكر أن نداء تستعد لطرح ألبومها الجديد خلال الفترة القادمة على طريقة السينجل، كما أن الألبوم يحتوي على أغان بلهجات مختلفة.