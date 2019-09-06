منتخب مصر للسباحة البارالمبية يتوجه إلى لندن للمشاركة في بطولة العالم.. صور

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، منتخب مصر للسباحة البارالمبية بقيادة الكابتن عمرو السوهاجي، متوجها إلى لندن للمشاركة في بطولة العالم للسباحة البارالمبية 2019، والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 6 إلى 16 سبتمبر الجاري.



وحرص المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، أن يكون فى وداع منتخب مصر للسباحة البارالمبية بالمطار، وتم إنهاء إجراءات سفرهم من قبل فريق مع العلاقات العامة، وغادروا على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى لندن.



جدير بالذكر أن عمرو السوهاجى، قد حصل على ذهبية بطولة برلين الدولية للسباحة البارالبمبيه فى يوليه 2017، كما فاز بالمركز الأول فى مبادرة Inspire Egypt فى الرياضة، وذلك بعد ترشحه من قبل السفارة البريطانية فى مصر على انجازاته فى مجال الرياضة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة.

