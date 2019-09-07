الإفتاء: سلام الرجل على المرأة جائز عند أمن الفتنة.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن إلقاء الإنسان السلام على من يقابل، سنة واردة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، مشيرًا إلى أن الإسلام أمر بإفشاء السلام؛ لما في ذلك من أثر كبير في توثيق أواصر الألفة والمحبة بين الناس.



وأضاف أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم استبدال تحية السلام بتحية أخرى؟ أن إفشاء السلام يكون من حيث الأجر على ثلاث مراتب؛ المرتبة الأولى: هي إلقاء السلام كاملًا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي التي يؤجر عليها العبد بـ 30 حسنة، أما المرتبة الثانية التي يثاب العبدعليها بـ 20 حسنة : فهي السلام عليكم ورحمة الله، مضيفًا أن المرتبة الأخيرة التي يؤجر عليها ب10 حسنات : فهي السلام عليكم فقط.



واستشهد أمين لجنة الفتوى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ) رواه مسلم.



وتابع أن الأصل العام استحباب السلام إلا في حالات محدودة يكون فيها منهيًا عنه، من ذلك السلام على من كان مشتغلًا بالصلاة، أو الأذان، والإقامة، أو الدعاء، أو تلاوة القرآن، أو التلبية، وأثناء درس التعليم، وخطبة الجمعة، أو كان نائمًا أو ناعسًا، أو على من كانت اللقمة في فمه، أو كان مشتغلًا بقضاء الحاجة، وعلى من كان في الحمام ونحوه.



وأوضح ممدوح أن استبدال تحية السلام بتحية أخرى؛ لا بأس بها لكن لا يؤجر عليها مثل أجره على السلام، لافتًا إلى أن رد السلام واجب؛ لقوله تعالى:"وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها".



وأكمل أن سلام الرجل على جماعة النساء جائزٌ، وكذا سلام الرجال على المرأة الواحدة عند أمن الفتنة، مشيرًا إلى أن مما يدل على جواز سلام الرجل على جماعة النساء حديثُ أسماء بنت يَزِيدَ رضي الله عنها قالت: "مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا" أخرجه أبو داود في "سننه".

