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تامر حسني: مالي عيني.. شاهد | بسمة بوسيل تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:44 م
آية التيجي
نشرت المطربة بسمة بوسيل زوجة الفنانة تامر حسني صورة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، بصورة كلاسيكية تجمعها مع زوجها، وتبرز من إطلالتها.

ونشر تامر حسني نفس الصور وعلق عليها يا مالي عيني، وهو ما جعل متابعيه يعلقون على الصورة "ربنا يخليكم لبعض.

وارتدت بسمة بوسيل فستانا سواريه مصنوعا من الدانتيل، باللون الموف الفاتح، وعليه بعض النقوشات من الورود، وهو ما أبرز من انوثتها واناقتها.

وتركت بسمة بوسيل شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، وأبرزت جمال عينيها بـ الآى لاينر، مع وضع الماسكرا، واختارت اللون البينك كأحمر شفاه.

ولم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات، حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة، وغير متكلفة، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها  ..

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