أحمد عبدالحليم يدلى بصوته فى عمومية الزمالك

حرص أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك السابق على التواجد في الجمعية العمومية للنادي المنعقدة منذ أمس الخميس واليوم الجمعة وغدا السبت، للإدلاء بصوته في الميزانية والانتخابات التكميلية للمجلس الحالي.



وقام أحمد عبدالحليم بالتسجيل في كشوفات الأعضاء وسط وجود مكثف من أعضاء النادي، حيث أشاد بعملية الدخول والخروج من اللجان، وسهولة التصويت دون وجود أي زحام.



وقد بدأ التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك في اليوم الثاني من الانعقاد، حيث شهد وجودا مكثفا من الأعضاء على التسجيل والتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي.



