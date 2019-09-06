مصرع شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ربع نقل بالفيوم

لقى شاب أثناء قيادته دراجته البخارية مصرعه اليوم فى حادث تصادم، مع سيارة ربع نقل، علي طريق ابشواي السياحي ببحيرة قارون بمحافظة الفيوم.



تلقى الواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من مركز شرطة سنورس بالحادث.



وتبين من التحقيقات أن الدراجة البخارية التى كان يقودها أحمد كمال (28 سنة ) من قرية ابوكساه بمركز أبشواى، اصطدم بسيارة ربع نقل مسرعة على طريق أبشواى السياحى بالفيوم.



أسفر الحادث عن مصرع الشاب أحمد كمال قائد الدراجة البخارية ، بعد إصابته بنزيف حاد ، نقل على أثرها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى ابشواى المركزى ، لكنه لفظ أنفاسه فى الحال.



تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .