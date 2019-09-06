انطلاق نهائيات أولمبياد شباب أطباء القلب.. صور

أطلقت جمعية القلب المصرية، أولمبياد شباب أطباء القلب يتنافس فيها الأطباء من مختلف المستشفيات والمراكز علي مستوي الجمهورية، وسيتم منح الفريق الفائز فرصة حضور مؤتمر علمى فى أوروبا ليكتسبوا خبرات ومهارات جديدة من خلال هذا التجمع الأكبر لأطباء القلب علي مستوي الشرق الأوسط.



وأوضح أ.د مجدي عبد الحميد رئيس جمعية القلب المصرية وأستاذ القلب بكلية طب قصر العيني، أن الجمعية تعتبر أقدم وأعرق الجمعيات الطبية العلمية في الشرق الأوسط وبدورها تقوم بدور ريادي في العملية التعليمية لرفع مستوي أطباء القلب في جميع أنحاء الجمهورية وذلك عن طريق المؤتمرات التي تعقدها علي مدار العام في القاهرة والمحافظات وأهمها وأكبرها مؤتمر كارديو ايچبت في نهاية فبراير من كل عام.



وأضاف أن هناك ورش عمل في مختلف تخصصات القلب والتي تجري في مقر الجمعية شهريا وتدريب الأطباء علي اكتساب مهارة عمل القسطرة القلبية من خلال البرنامج التدريبي في مستشفي كوبري القبة العسكري باشراف جمعية القلب المصرية والاكاديمية الطبية العسكرية ويشرف علي هذا البرنامج العظيم لواء طبيب خالد شكري نائب رئيس الجمعية.



وأشار إلي أن المسابقات العلمية التي تجريها الجمعية بغرض تعليم شباب الأطباء الإرشادات العلمية في مجال تشخيص وعلاج أمراض القلب حسب توصيات الجمعية الأوروبية لأمراض القلب وهذه المسابقات تجري علي مدار العام بين الجامعات والمستشفيات المختلفة في مسابقة كارديواوليمبك وهذه المسابقات تساهم في إلمام أطباء القلب بأحدث وسائل التشخيص والعلاج الحديثة لأمراض القلب المختلفة.



وأكد أ.د اسلام شوقي أستاذ القلب والأوعية الدموية، أن المسابقات التي تتم بين شباب أطباء القلب علي مستوي الجمهورية هو منظور جديد انتهجته جمعية القلب المصرية وللسنة الثانية علي التوالي يتم إقامة هذه المسابقة والهدف منها هم شباب أطباء القلب علي مستوي جميع المحافظات من كل الجامعات والمراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتأمين الصحي لأن هذه الفئة هم أكثر الأطباء الذين يتعاملون مع عدد كبير من المرضي لانهم جميعا متواجدين بشكل دائم في وحدات الاستقبال والرعاية المركزة وأقسام القلب المنتشرة علي مستوي الجمهورية.