أبغض الحلال .. نجوم الكرة يصلون إلى طريق مسدود مع زوجاتهم

دوما تتخلل مسيرة نجوم الكرة العديد من الأزمات بعيدا عن المستطيل الأخضر وتتخطى حاجز أسوار الملاعب لتصل إلى حياتهم الشخصية التى تتأثر كثيرا بنجومية أى لاعب.



يواجه البعض من نجوم الكرة فشلا فى الحياة الأسرية تؤدى به إلى مشهد عبثى ينال من استقراره داخل عش الزوجية الذى حرص على بنائه ويصل مداه إلى إعلان الطلاق سواء بالتراضى أو إلى دهاليز المحاكم وأقسام الشرطة.



صدى البلد يسلط الضوء على نجوم الكرة الذين دخلوا فى نفق الإنفصال عن زوجاتهم والدخول فى طريق مسدود فيما بينهم.



فاروق جعفر



يعتبر فاروق جعفر أحد أبرز ضحايا المشاكل الزوجية حيث اضطر قبل عدة سنوات للهرب إلى لندن بسبب صدور حكم قضائي ضده لصالح زوجته الثانية بالسجن 3 سنوات عقب طلاقهما، بعدما اختلفا على بعض الممتلكات واتهمته الزوجة بإجباره لها على التوقيع على بعض العقود الخاصة بالتنازل عن بعض الممتلكات من بينها فيلتين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وسيارة خاصة، لتصدر المحكمة حكما بحبس فاروق جعفر.



كهربا



دخل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك المعار إلى اتحاد جدة السعودي في علاقة زواج سرية مع الإعلامية سارة خليفة، لكن سرعان ما تم الإعلان عنها بعد خلاف بينهما.



وحررت سارة خليفة محضرا ضد "كهربا"، طلبت فيه الطلاق، بعد أن أكدت أن زواجهما كان رسميا، ولكن لأسباب شخصية قررت الانفصال عنه.



إبراهيم سعيد



نجم الأهلي والزملك السابق صاحب الأربع زيجات، الأولى من "داليا" وأنجب منها ثلاث بنات، ثم تزوج ثانية وقام بالطلاق، والمرة الثالثة هي الأشهر وكانت من "شهد" قبل أن ينفصل عنها بسبب خلافات بينهما، قبل أن يتزوج مرة رابعة.



مصطفى جعفر



مصطفى جعفر لاعب نادي الزمالك السابق حيث تقدمت السيدة (ناهد. س) بدعوى خلع أمام محكمة أسرة مصر الجديدة ضد زوجها اللاعب الشهير، وقال محاميها أشرف فاروق إنها بدأت منذ بداية عام 2015 في إجراءات قضية الخلع ضد زوجها بعدما استنفدت كل محاولاتها لإتمام الطلاق بشكل طبيعي.



جمال حمزة



في عام 2014 أقامت زوجة لاعب كرة القدم السابق بنادي الزمالك "جمال حمزة" السيدة «فدوى سيد عوني» دعوى خلع ضد زوجها.

وقال ياسر إبراهيم محامي الزوجة إن السيدة "فدوى" بدأت منذ فترة في إجراءات قضية الخلع بعد أن استنفذت كل محاولاتها لإتمام الطلاق بشكل طبيعي



مصطفى يونس



مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق تزوج من الفنانة مي عبدالنبي قبل أن ينفصلا ويقررا الطلاق .



جمال عبدالحميد



جمال عبد الحميد، لاعب الزمالك والأهلي الأسبق ارتبط بـ"عزة شريف"، لكنه طلقها بعد زواج "5 سنوات"، ثم ارتبط بالمطربة "فلة" الجزائرية، قبل أن ينهي علاقته بها.



طارق السعيد



أيضا طارق السعيد لاعب الأهلي والزمالك الأسبق ، تزوج من الفنانة "هدى رستم"، قبل أن ينفصلا سريعا.



مدحت عبدالهادي



أما صخرة الزمالك السابق مدحت عبدالهادي تزوج من الفنانة شمس، لكنه انفصل عنها بعد ذلك.



عمرو زكي



زكي مهاجم الزمالك الأسبق، دخل في علاقات زوجية لأكثر من مرة، ولكنه قرر ترك زوجاته بالطلاق.



حازم إمام



لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري الحالي، تزوج لأول مرة وانفصل عن زوجته، ليقرر الزواج مرة أخرى.



أحمد حسن دروجبا



لاعب المحلة والأهلي الأسبق، تزوج ودخل في أزمات كبيرة مع زوجته ليتم الانفصال والطلاق.

