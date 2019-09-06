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استجابة لـ صدى البلد.. مدير نجدة الطفل يوضح إجراءات القومي للطفولة تجاه واقعة طفلي الغربية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:39 م
طفلى الغربية
طفلى الغربية
أمل مجدى
أكد صبرى عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس تحرك بعد نشر موقع صدى البلد لخبر خطوبة طفلي الغربية ورصد البلاغ برقم 921، وتم إحالته للجنة العامة لحماية الطفولة بالتعاون مع الجمعيات الشريكة للتأكد من صحة الواقعة وظروفها وبناء عليه سيتم نشر تقرير مفصل عن الموضوع.

وأضاف صبرى عثمان، بعد ذلك يتم تعريف والدى الطرفين بمخاطر زواج الأطفال، وتوقيعهم على إقرار بأن الزواج لن يتم إلا بعد بلوغهم سن 18 عاما.

وتابع مدير خط نجدة الطفل، بناءً على نص المادة 98 من قانون الطفل نقوم بإبلاغ نيابة الطفل بالغربية التى تقوم بدورها باستدعاء لوالدى الطرفين وتوجيه إنذار كتابى لهم بتلافى الخطر الذى عرضوه لأطفالهم بلفت نظرهم فى هذا السن لعلاقة عاطفية.

وأشار صبرى عثمان إلى أنه فى حالة عدم استجابة الوالدين تقوم لجنة الحماية فى النيابة العامة باتخاذ إجراءات أغلظ مثل عمل برنامج تأهيلى للأسرة والأطفال، وقد يصل الأمر أن تأخذ منهم الأطفال.

ونوه أن سبب انتشار زواج الأطفال هى العادات والتقاليد الموروثة التى تحتاج فترة طويلة لتغييرها، ولكن للحد منه يجب التوعية بجانب أن يكون هناك إجراءات قانونية ملزمة لافتًا لأمله فى الموافقة على مشروع القانون المقدم لمجلس النواب منذ عام 2018 ونصه " بأن يتم إلزام المأذون بالإبلاغ عن حالات الزواج العرفى، وفى حالة عدم إبلاغه يحاكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والحبس سنة أيضًا لمن شارك فى زواج الأطفال تحت 18 سنة ، وأن لا يجوز إثبات توثيق عقد الزواج أو التصادق عليه إلا بعد موافقة محكمة الأسرة، وسحب الولاية فى حالة تزويج الولى للطفل الذى تشمله ولايته" .

وكانت الفتاة فى نهاية إتمام مرحلة التعليم الابتدائي ارتبطت عاطفيا بابن خالها الأكبر والذي لم يتجاوز عمره 12 عاما، وأقيم حفل خطوبة بمسقط رأسهما بقرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، ولاقى الأمر استحسان عائلتهما.
استجابة لـ صدى البلد.. مدير نجدة الطفل يوضح إجراءات القومي للطفولة تجاه واقعة طفلي الغربية
استجابة لـ صدى البلد.. مدير نجدة الطفل يوضح إجراءات القومي للطفولة تجاه واقعة طفلي الغربية

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