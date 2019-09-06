ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بشعر متطاير.. زينة تبهر متابعيها بإطلالة جريئة.. وهكذا تعني الراحة لها

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:32 م
آية التيجي
نشرت الفنانة والممثلة زينة صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي بإطلالة جذابة وتبرز من تفاصيل ملامحها الرقيقة.

وقد علقت زينة على صورتها "اقتنعت أن الراحة لا تعني أنني أعيش حياة جميلة.. بل تعني إفراغ راسي من كل شيء يزعجني".

وارتدت زينة تيشرت أبيض، وعليه بعض الكلمات باللون الأسود، وقد تركت زينة شعرها منسدلا في الصورة على كتفيها، مع بعض الخصلات المتناثرة على وجهها بشكل جذاب، ومثير.

ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث قامت خبيرة التجميل والميك اب ارتيست حلا عجام أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر مع الاى شادو اللامع، واخترت اللون الكشميري كأحمر شفاه، وهو ما أبرز من جمال ملامحها بشكل كبير.

ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات، حيث أنها أبرزت إطلالتها بارتداء قرطين كبيرين باللون الفضي، بالشكل الدائري، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عباءة سوداء بأكمام شفافة.. مي كساب تبهر متابعيها عبر إنستجرام

إطلالة مختلفة.. زينة تبهر متابعيها بمكياج ناعم وتوب كت أبيض

بفستان شفاف.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

بفستان أبيض وكتف مكشوف.. جويل مردينيان بإطلالة ناعمة

بفستان ذهبي أوف شولدرز وتاتو.. جويل مردينيان تظهر بإطلالة مثيرة

كيرفي .. نيرمين ماهر تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث .. مذبحة أسرية وجريمة على يد العشيق وآثار للبيع على الفيسبوك

خطيب الحرم النبوي: هذه النعمة تستوجب شكر الله ويغفل عنها الكثيرون

هل سترتفع أسعار الدواجن بعد حظر استيرادها.. زراعة البرلمان تجيب

فيديو يحبس الأنفاس لشاب متهور ارتكب مغامرة كبرى .. شاهد

ياسمين الخطيب بعد 3 زيجات: أتمنى الزواج من ملياردير

نداء شرارة: أعشق الجمهور المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموت يحوم حول البهاما.. شاهد | جثث ومفقودون بالآلاف بسبب إعصار دوريان

منة عدلي القيعي ساخرة: وأنا بمضي مع المدرب الجديد كول سلو.. صور

لنشر ثقافة الرياضة .. انطلاق ماراثون الشروق للدراجات ..صور