بشعر متطاير.. زينة تبهر متابعيها بإطلالة جريئة.. وهكذا تعني الراحة لها

نشرت الفنانة والممثلة زينة صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي بإطلالة جذابة وتبرز من تفاصيل ملامحها الرقيقة.



وقد علقت زينة على صورتها "اقتنعت أن الراحة لا تعني أنني أعيش حياة جميلة.. بل تعني إفراغ راسي من كل شيء يزعجني".



وارتدت زينة تيشرت أبيض، وعليه بعض الكلمات باللون الأسود، وقد تركت زينة شعرها منسدلا في الصورة على كتفيها، مع بعض الخصلات المتناثرة على وجهها بشكل جذاب، ومثير.



ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث قامت خبيرة التجميل والميك اب ارتيست حلا عجام أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر مع الاى شادو اللامع، واخترت اللون الكشميري كأحمر شفاه، وهو ما أبرز من جمال ملامحها بشكل كبير.



ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات، حيث أنها أبرزت إطلالتها بارتداء قرطين كبيرين باللون الفضي، بالشكل الدائري، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.