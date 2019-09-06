حصاد التعليم الأزهري في أسبوع.. اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثاني .. جوائز للمشاركين في أسبوع المعاق الثاني بالمنوفية .. بيان موقف المعاهد الفنية وتعديل الرغبات في المرحلة الثانية

* التعليم الأزهري في أسبوع:

* اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الثانوية وشعبة العلوم الإسلامية للدور الثاني

* جوائز وميداليات جامعة الأزهر في أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة

* رئيس جامعة الأزهر يطمئن على طالب ماليزي بمعهد البعوث أصيب في حادث سير

* اختيار أزهري ضمن أفضل 100 طبيب رائد ومؤثر في العالم



شهد التعليم الأزهري في جامعة الأزهر وقطاع المعاهد، خلال الأسبوع الجاري عدة أحداث وفعاليات مهمة، كان أبرزها اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية والعلوم الإسلامية، واختيار أزهري ضمن افضل 100 طبيب رائد في الباثولوجي عالميا.



صدى البلد يرصد في هذا التقرير أبرز الأحداث.



في البداية اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الثانوية الأزهرية وشعبة العلوم الإسلامية، للعام الدراسي 2018/2019م.



بلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 74.31%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 87.10%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 82.97 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 52584 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية شعبة العلوم الإسلامية 100%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان.



اعلن أحمد عبد العظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية، بأنه بناء على تعليمات وكيل الأزهر، سوف تبدأ لجنة النظام والمراقبة ولجنة الطعون الإلكترونية في تلقي طلبات الطعون على نتائج الدور الثاني ابتداءً من يوم الخميس القادم الموافق 5/9/2019، ولمدة خمسة عشر يومًا.



وأوضح رئيس كنترول الشهادة الثانوية أن لجنة الطعون الإلكترونية جاهزة لاستقبال الطعون بشكل أكثر فاعلية وأكثر تعاونًا، لتلاشي جميع السلبيات والأخطاء التي ظهرت في الدور الأول، ليحصل كل ذي حق على حقه.



من ناحية أخرى، حصلت جامعة الأزهر على ثلاث ميداليات في النشاط الرياضي في ألعاب القوى بأسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة بجامعة المنوفية والذي يقام تحت شعار "بنكمل بعض".



وحصدت ثلاث طالبات على ثلاث ميداليات مختلفة بمسابقة ألعاب القوى ففي سباق 100 متر أرجل سليمة حصلت الطالبة حسناء السيد، على المركز الثاني، وفي سباق 100 متر أرجل معاقة حصلت على المركز الثالث الطالبة إسراء أحمد عبد المعز، وفي سباق دفع الجولة طالبات جلوس حصلت خضرا محمد حسن على المركز الثالث.



كما حصلت جامعة الأزهر على الميدالية الذهبية للنشاط الثقافى فى مسابقة القرآن الكريم حصلت عليها الطالبة أميرة أحمد عبد الوهاب الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية بنات بالقاهره خلال المشاركة بأسبوع شباب الجامعات االثانى لمتحدى الإعاقة بجامعة المنوفية.



وحصلت على الميدالية البرونزية لجامعة الأزهر للنشاط الاجتماعى فى لعبة الشطرنج حصلت عليها الطالبة حسناء عمر السيد الطالبة بكلية الدراسات العليا بالقاهرة.



كما حصل على الميدالية الفضية لجامعة الأزهر للنشاط الرياضى فى 50 متر حرة سباحة أحرزها الطالب محمود عبد الحميد محمد الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بنين بالقاهرة.



وحصل الجوال محمد رمضان على الميدالية الذهبية فى مسابقة القرآن الكريم، والميدالية البرونزية فى الافادة الكشفية حصل عليها القائد عبدالله السعيد.



وتشارك جامعة الأزهر بـ 6 من طلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة بأسبوع المعاق الثاني والذي يقام بجامعة المنوفية، ويشارك الطلاب والطالبات في مجالات النشاط الرياضي والفني "الإنشاد، والرسم، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والغناء".



أوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق الإلكتروني، عن موقف المعاهد الفنية في تسجيل الرغبات وكذلك إمكانية تعديل رغبات للطلاب الذين سجلوها في المرحلة الأولى.



وقال فرج في تصريح لـ"صدى البلد"، إن المعاهد الفنية لم تضف في رغبات المرحلة الثانية ولم يتم السماح للطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى بتعديلها في المرحلة الثانية.



وأعلنت جامعة الأزهر انه سوف يتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلبة الناجحين في الدور الثاني والذين تخلفوا عن التسجيل في الدور الأول من صباح الخميس الموافق ٢٠١٩/٩/٥ إلى مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٩.



وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن عدد الطلبة الذين لهم حق التسجيل في هذه المرحلة ٦٣٠٩٢ علما بأن عدد الطلبة الناجين في الدور الثاني ٥٢٤٨٦ وعدد الطلبة الذين تخلفوا عن التسجيل من الدور الأول ١٠٦٠٦.



ويسمح للطلاب المتخلفين في الدور الأول تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية وكذلك الناجحين في الدور الثاني.



ونشرت مجلة الباثولوجيست البريطانية، قائمة بأسماء الأطباء المائة الذين تم اختيارهم كرواد أو مؤثرين في مجال الطب المعملي وعلم الأمراض (العلم المتخصص في تشخيص الأورام والأمراض) حول العالم.



وظهر في القائمة التي نشرتها المجلة البريطانية، الطبيب المصري الدكتور عبدالكريم حسن، مدرس علم الأمراض بكلية طب الأزهر، وذكرت المجلة أن لطبيب الأزهري قد تم تسميته ضمن قائمة القوة نظرا لمساهمته في تطوير الجانب العملي في التعليم الطبي واستحداث وسائل تعليمية لربط العلوم الأساسية بالممارسة العملية في الطب.



وقال عبدالكريم، لصدى البلد، "تفاجئت بنتيجة الإختيار من المجلة البريطانية حيث إنه طبقا لموقع المجلة والحمدلله الذي وفقني بهذا الانجاز لرفع اسم بلدي مصر وجامعتي الأزهر التي تذخر بالعلماء في كل مجال".



وأضاف أن الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام عن الخبر والتي تصفه فيها بالعالم، ليست صحيحة فأنا لست عالما وهذا الوصف له خصائصه وأنا أقل من ذلك فهناك علماء كثيرون، منوها أن المجلة اختارت المتخصصين المؤثرين في علم الباثولوجي، متمنيا أن يستمر في خدمة العلم ويعطي أكثر ما عنده فيه.



يذكر أن المسئولين عن المجلة عكفوا عدة أشهر حتى يتمكنوا من نشر أسماء الأطباء الذين لهم دور فعال بالتخصص في العالم طبقا لشروطها والقائمة التي ينتظرها أطباء التخصص حول العالم تقديرا لجهود أصحابها والمؤسسات التي يعملون فيها.