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رياضة

منة عدلي القيعي ساخرة: وأنا بمضي مع المدرب الجديد كول سلو.. صور

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:26 م
عدلي القيعي وابنته
عدلي القيعي وابنته منة في ايطاليا
القسم الرياضي
نشرت منة عدلي القيعي، ابنة مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، صورا لها في رحلتها الأوروبية والتي تقضيها مع والدها في إجازة استقطعها القيعي عقب انتهاء موسم الصفقات والتعاقد مع مدير فني جديد للأهلي.

وكانت منة عدلي القيعي قد نشرت منذ عدة أيام صورا لها مع والدها في إيطاليا، ما جعل الأنباء تتردد أن القيعي سافر للتعاقد مع أحد اللاعبين، وكثرت التوقعات وكان أبرزها التعاقد مع محمود كهربا.

وسخرت منة من تلك التوقعات بصورها اليوم على مواقع السوشيال ميديا ، حيث علقت عليها قائلة، وأنا بمضي مع المدرب الأجنبي "كول سلو".

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