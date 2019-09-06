قطع الكهرباء عن 3 مناطق بالغربية غدا .. تعرف عليها

اكدت المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية انه سيتم فصل التيار الكهربي عن محطة محولات سملا جهد 66/11 ك.ف غدا السبت من الساعة 5 صباحًا وحتى 8 صباح نفس اليوم وذلك للصيانة والنظافة الدورية.



أوضحت "هاشم" أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي مدينة قطور – القرى والعزب التابعة لمدينة قطور – قرية تلبنت قيصر والعزب التابعة لها"٠



وأهابت بالمواطنين قاطنى تلك المناطق والمستشفيات والمخابز تدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة.