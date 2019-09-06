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قطع الكهرباء عن 3 مناطق بالغربية غدا .. تعرف عليها

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:40 م
شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء
احمد علي
اكدت المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية انه سيتم فصل التيار الكهربي عن محطة محولات سملا جهد 66/11 ك.ف غدا السبت من الساعة 5 صباحًا وحتى 8 صباح نفس اليوم وذلك للصيانة والنظافة الدورية.

أوضحت "هاشم" أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي مدينة قطور – القرى والعزب التابعة لمدينة قطور – قرية تلبنت قيصر والعزب التابعة لها"٠

وأهابت بالمواطنين قاطنى تلك المناطق والمستشفيات والمخابز تدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة.

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