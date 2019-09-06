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وصول طائرة كويتية ثالثة تحمل مساعدات إنسانية إلى السودان

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:37 م
صدى البلد
أ ش أ
وصلت مطار الخرطوم، اليوم الجمعة، الطائرة الثالثة من المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الكويت لدعم المتضررين من السيول والفيضانات والأمطار بالسودان.

وكان في استقبالها بمطار الخرطوم وفد اللجنة العليا لاستلام المساعدات الإنسانية والدعم الخارجي التابعة لمجلس السيادة الانتقالي.

وقال العميد موسى عمر أحمد رئيس اللجنة - في تصريحات صحفية اليوم - إن الطائرة الكويتية محملة بمواد غذائية وإيوائية.. معربا عن شكر وامتنان السودان لدولة الكويت لوقوفها ودعمها لبلاده، مشيرا إلى استمرار الجسر الجوي الكويتي، لمساعدة متضرري السيول والفيضانات والأمطار هذا العام.

من جانبها، قالت جميلة فرج الساعد مندوبة جمعية الهلال الأحمر الكويتي، إن هذه المساعدات جاءت بتوجية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، معربة عن أملها في أن يعبر السودان هذه الأزمة بسلام.

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