صفر بطولات.. ثنائي مرشحان يتنافسان على قيادة منتخب مصر

أيام قليلة ويسدل الستار على اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، لخلافة المكسيكي خافيير أجيري، الذي أقيل من منصبه، عقب وداع الفراعنة بطولة كأس الأمم الافريقية الماضية، من دور الـ 16، على يد جنوب أفريقيا.



حسام حسن وإيهاب جلال ضمن خمسة مرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حسبما أعلنت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.



حسام حسن وإيهاب جلال من المدربين الشباب الذين نجحوا في فرض بقوة كمدربين مميزين في السنوات الأخيرة، لكنهم افتقدوا للتتويج بالبطولات.



حسام حسن سيرة تدريبية مميزة، حيث درب العديد من الفريق، ابرزها الزمالك والمصري والاتحاد، ونجح في ترك بصمة كبيرة.



درب حسام حسن منتخب الأردن في عام 2013، ونجح في قيادة النشامي للتأهل لنهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، وكان قاب قوسين أو أدني من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2014.



لكن رغم مشوار حسام حسن التدريب اللميز طوال 11 عام، إلا انه لم ينجح في حصد بطولة رغم توليه تدريب الزمالك مرتين.



إيهاب جلال هو الآخر نجح في إحداث طفرة كبيرة في فريق مصر المقاصة خلال آخر 4 مواسم، وحوله إلى فريق ينافس الأهلي والزمالك على البطولات، وقاد الفريق لحجز مقعد دائم في البطولات الأفريقية ( دوري ابطال أفريقيا الكونفدرالية).



جوارديولا الكرة المصرية، اسم أطلقه البعض على إيهاب جلال بسبب الكرة الجميلة التي يعتمد عليها، وبناء الهجمة بشكل مميز يعتمد على التمريرات القصيرة.



ويمتلك إيهاب جلال تجربه غير ناجحه مع الزمالك الموسم قبل الماضي، حيث خرج من درو الـ 32 من الكونفدرالية على يد ولايتا ديتشا الأثيوبي، وخسر مسابقة الدوري لحساب الأهلي.



