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شاهد.. إعصار دوريان يضرب ولاية ساوث كارولينا الأمريكية بعنف

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:38 م
اعصار - أرشيفية
اعصار - أرشيفية
هاني حسين
عرضت فضائية " إكسترا نيوز" لقطات حية لإعصار دوريان الذي يضرب ولاية ساوث كارولينا الامريكية، وضرب إعصار دوريان اليوم الجمعة، منطقة "كيب هاتيراس" في ولاية "كارولينا الشمالية" الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن دوريان انخفضت حدته إلى عاصفة من الفئة الأولى حيث ضرب المنطقة مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 90 ميلا في الساعة، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وأعلن رئيس وزراء جزر البهاما، هوبير مينيس، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان المدمر إلى 30 قتيلا، وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن أكثر من 61 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية.

يذكر أن المركز الأمريكي الوطني لرصد الأعاصير أكد أنه على الرغم من التراجع التدريجى لقوة الإعصار، إلا أنه من المتوقع أن يحافظ الإعصار على قوته خلال الأيام المقبلة.

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