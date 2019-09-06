جمارك بورسعيد تحبط تهريب ملابس بـ2.1 مليون جنيه..صور

أحبطت جمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة يسري رجب بالتعاون مع محمد حنفي، رئيس جمارك شرق بورسعيد ؛ محاولة تهريب 25.73 ألف بنطلون جينز حريمي داخل 950 كرتونة بقيمة بلغت 2.1 مليون جنيه واردة من تركيا.



قال مصدر جمركي لـ"صدي البلد"، إنه تم تفتيش الشحنة ليتم اكتشاف أصناف زائدة عما هو مدرج بمستنداتها، ليتم اكتشاف المضبوطات .



تم تشكيل لجنة فنية من "السعيد عباس مصلح ، محمد حسن سالم ، محمد عبد العال، أحمد حمدي،محمد إبراهيم ،محمد إبراهيم عثمان ،سالم لافي"، وتحرير محضر بالواقعة بعد اخطار يسرى رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركى .

