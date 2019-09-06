الهروب إلى الموت.. ارتفاع درجات الحرارة يدفع الشباب للسباحة في نيل أسوان والغرق نهاية المطاف .. منع العوم في المنطقة بعد زيادة الحالات.. المحافظ يتابع وجود الدوريات الأمنية بالمسطحات للوقاية.. صور

غرق 6 حالات فى النيل خلال الشهر الماضى

قرار بمنع السباحة فى النيل وتكليف دورية من الإنقاذ النهرى لمتابعة التنفيذ

المنطقة الخطر تشتهر بـ"الدوامات المائية"

والمحافظ :

اشتركوا في حمامات السباحة المتوافر بها الإشتراطات الأمنة



فصل الصيف كعادته يعتبر من الفصول التى تشهد تقلبًا كبيرًا فى درجات الحرارة حيث ترتفع درجة حرارة الطقس لتصل لذروتها لأعلى من 40 درجة .



يلقى " صدى البلد " الضوء على ما يسببه إرتفاع درجات الحرارة فى محافظة أسوان من إتجاه المواطنين للسباحة فى مياه نهر النيل ، وهناك الكثير الذين تتعرض حياتهم للخطر من خلال الغرق فى المياه.



شهدت الأيام الماضية وخاصة خلال الشهر الماضى غرق 6 حالات، وهو ما دفع محافظ أسوان لإصدار قرار بمنع السباحة فى النيل وتكليف دورية من الإنقاذ النهرى لمتابعة تنفيذ هذا القرار.



وتعتبر منطقة "أسفل كوبرى أسوان المعلق" واحدة من أكثر الأماكن إزدحامًا على النيل بأسوان، والتى تقع على بعد 10 كم شمال مدينة أسوان حيث لقى 3 أشخاص مصرعهم مرة واحدة وهم الأب وأبنه وخال الأبن جمال . ع . أ 50 سنة، وابنه حمدى 13 سنة ، وخاله حسن . أ 24 سنة، بينما نجا رابع من الغرق، وأصيب بضيق فى التنفس وتم علاجه فى المكان .



كما لقى الشاب محمد مصرعه غرقًا أيضًا فى نهر النيل بالمنطقة القريبة من كوبرى أسوان المعلق بعد أن حاول إنقاذ سيدة وطفليها كانا يسبحان فى النيل بالقرب من الشاطئ، وقرر أن يقفز بسرعة فى الماء لمحاولة إنقاذ هذه السيدة وابنيها وسط صيحات واستغاثات من الموجودين، ولكنه مات لينقذ حياة أسرة بدلًا منه.



وطالب العديد من المواطنين المسئولين أن يصدر قرارًا دائمًا بمنع السباحة فى النيل خاصة بالتزامن مع غرق الحالات واحدًا تلو الآخر فى هذه المنطقة الخطر التى تشتهر بـ"الدوامات المائية"، ورغم سقوط حالات غرق إلا أن الأهالى لا يزالون يواصلون السباحة فى هذه المنطقة.



ويرى المواطنون بأن نهر النيل فى أسوان خلال فصل الصيف يكون بمثابة "شاطئ الغلابة" الذى يلجأ إليه عدد كبير من الأسر والشباب للتنزه والسباحة فى النيل بالمجان، ويتزايد عدد المواطنين فى منطقة الكوبرى المعلق، نظرًا لما تتمتع به المنطقة من مساحات خضراء على ضفة النيل تساعد على المكوث بجوار النهر والاستمتاع بطقس لطيف وهواء بارد فى ظل ارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها أسوان صيفًا.



ولتلافى تكرار حوادث الغرق فى نهر النيل أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المسطحات المائية والإنقاذ النهرى بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المواطنين من السباحة والعوم داخل مجرى نهر النيل وخاصة فى بعض المنطقة المواجهة لكوبرى أسوان الملجم وذلك بعد تزايد أعداد المواطنين الذين تعرضوا للغرق خلال الأيام الماضية نتيجة سرعة السحب وحركة جريان المياه ووجود دوامات تمثل خطرًا على أى مغامر بحياته يحاول السباحة فى هذه المنطقة .



أكد المحافظ بأنه تم التنسيق مع اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان بمرور دوريات متحركة من المسطحات المائية على مدار اليوم لمنع أى شخص من السباحة لحمايته من التعرض للغرق ، لافتًا إلى أنه وجه مدير عام الشباب والرياضة بفتح حمامات السباحة التابعة للأندية الرياضية أمام الجمهور وتسهيل إجراءات ممارسة رياضة السباحة للجميع حيث أنها آمنة ويوجد بها الكوادر المدربة لتدريب وتوجيه الممارسين لها .



وناشد اللواء أحمد إبراهيم الراغبين فى ممارسة رياضة السباحة من المواطنين بالإشتراك فى حمامات السباحة المتوافر بها الإشتراطات الأمنة حماية لأرواحهم من أى مخاطر .



موضحًا أن مدينة ومركز أسوان تضم 7 حمامات سباحة منها 4 حمامات تابعة لمديرية الشباب والرياضة وهى بنادى أسوان الرياضى ونادى الشمس بكيما وإستاد أسوان الرياضى وأيضًا بمنطقة الجزيرة أمام مطلع الصداقة الجديدة ، كما توجد 3 حمامات سباحة أخرى تابعة للشركات المختلفة .