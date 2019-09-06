ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتسريحة غريبة.. ميريام فارس تبهر متابعيها بإطلالة طبيعية دون مكياج

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:50 م
آية التيجي
نشرت المطربة ميريام فارس صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، هي بإطلالة جميلة للغاية، ولكن بتسريحة شعر غريبة، ولكن بالرغم من ذلك تلائمت مع إطلالتها.

وارتدت ميريام فارس بادي باللون الابيض، ومكشوف من منطقة الظهر، وعليه جيب قصير بألوان مختلفة، وهو ما أبرز من أناقتها ورشاقتها.

وقامت ميريام فارس برفع شعرها إلى الأعلى بطريقة مميزة للغاية، فقامت بعمل شعرها ضفائر، وقامت بلمه كحكة، وهو ما أبرز بدا غريبا للوهلة الاولى، ولكن تناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف ميريام فارس في وضع المكياج أو ارتداء الاكسسورات، حيث لم تقوم بوضع اى مساحيق تجميل، وهو ما ابرز جمال ورقة ملامحها الغربية، الرقيقة.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
View this post on Instagram

Throwback Thursday #ChoufHalakAlayi days 💜

A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتاة سعودية تعلم ميريام فارس الرقص الخليجي ..فيديو

ميريام فارس ترتدى فستان مجددا.. اعرف السبب

بـ تي شيرت من غير شورت.. مريام فارس بأطلالة جريئة علي البسين

ترشيحاتنا

شاهد.. لمسات ومهارات الفرنسي أدريان تريبير المرشح للانضمام لـ الأهلي

عمالقة أوروبا يتصارعون على ضم محمد صلاح.. واللاعب يحسم مستقبله

جمال الغندور يحسم هوية حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

أهم الأخبار: الموظفون بالعاصمة الإدارية 2020 .. ورد مسموم يشارك في الأوسكار .. و20 ألف متفرج يحضرون نهائي الكأس

استجابة لـ صدى البلد.. مدير نجدة الطفل يوضح إجراءات القومي للطفولة تجاه واقعة طفلي الغربية

نداء شرارة: أعشق الجمهور المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموت يحوم حول البهاما.. شاهد | جثث ومفقودون بالآلاف بسبب إعصار دوريان

منة عدلي القيعي ساخرة: وأنا بمضي مع المدرب الجديد كول سلو.. صور

لنشر ثقافة الرياضة .. انطلاق ماراثون الشروق للدراجات ..صور