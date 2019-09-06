بتسريحة غريبة.. ميريام فارس تبهر متابعيها بإطلالة طبيعية دون مكياج

نشرت المطربة ميريام فارس صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، هي بإطلالة جميلة للغاية، ولكن بتسريحة شعر غريبة، ولكن بالرغم من ذلك تلائمت مع إطلالتها.وارتدت ميريام فارس بادي باللون الابيض، ومكشوف من منطقة الظهر، وعليه جيب قصير بألوان مختلفة، وهو ما أبرز من أناقتها ورشاقتها.وقامت ميريام فارس برفع شعرها إلى الأعلى بطريقة مميزة للغاية، فقامت بعمل شعرها ضفائر، وقامت بلمه كحكة، وهو ما أبرز بدا غريبا للوهلة الاولى، ولكن تناسب مع إطلالتها.ولم تتكلف ميريام فارس في وضع المكياج أو ارتداء الاكسسورات، حيث لم تقوم بوضع اى مساحيق تجميل، وهو ما ابرز جمال ورقة ملامحها الغربية، الرقيقة.وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..