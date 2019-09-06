ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القاهرة تزف أخبارا سارة لأهالي المعادي وحلوان ودار السلام.. تعرف عليها

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:57 م
النقل العام
النقل العام
عبد العزيز جمال
وجهت محافظة القاهرة رئيس حي المعادى بتوصيل الغاز لعزبة جلال بالمعادى ومنح تصريح الحفر فورا" لخدمة سكان المنطقة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر بالمنطقة بتيسير دخول الغاز إلى المنازل.

يأتى ذلك بناء على خطة الدولة بنشر توصيل الغاز إلى كافة المنازل لتقديم خدمة جيدة تليق بالمواطنين ، كما تم توجيه رئيس الحي بتطوير المنطقة ورفع كفاءتها واستكمال كافة الخدمات اللازمة لها.

ووجهت رئيس حي دار السلام بالتنسيق مع أملاك المحافظة والتخطيط العمراني بسرعة دراسة توفير أرض لإنشاء مجمع مدارس بنطاق حي دار السلام لتخفيف الكثافة بالفصول الدراسية ورفع لعبئ على كاهل المواطنين.

كما تم إطلاق إشارة البدء في أعمال تطوير شارع زهراء المعادى الذي يربط بين شارع الخمسين والاتوستراد والذي يخدم المناطق السكانية المجاورة، وبدء إعداد دراسة إنشاء كوبري علوي عند مجمع مدارس الدكتور محمد على محجوب لخدمة سكان المنطقة نظرا" لوجود كثافة سكانية بالمنطقة.

كما تم تكليف هيئة النقل العام بإنشاء محطة نقل عام بكفر العلو بحي حلوان وعمل تسيير خطوط جديدة تربط بين حلوان وضواحيها وقلب وأطراف العاصمة لخدمة سكان المنطقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توفير 4 أتوبيسات نقل داخلي لحل أزمة المواصلات لسكان الأبعادية.. صور

عناوين مبادرة كلنا واحد لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

تعرف على أماكن بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة في الـ 27 محافظة

ترشيحاتنا

بـ كتف مكشوفة.. نور اللبنانية تبرز أنوثتها بإطلالة كلاسيكية أنيقة

صفر بطولات.. ثنائي مرشحان يتنافسان على قيادة منتخب مصر

بطن مكشوف.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ومتابعة: قمر

منطقة الجيزة تكشف كلمة السر وراء انتقال باسم مرسي للإنتاج الحربي

7 توصيات لاجتماع نقابة أطباء الأسنان للحد من أعداد خريجى الكليات

السجن 10 سنوات لمعارضة تركية بتهمة إهانة أردوغان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموت يحوم حول البهاما.. شاهد | جثث ومفقودون بالآلاف بسبب إعصار دوريان

منة عدلي القيعي ساخرة: وأنا بمضي مع المدرب الجديد كول سلو.. صور

لنشر ثقافة الرياضة .. انطلاق ماراثون الشروق للدراجات ..صور