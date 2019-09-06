القاهرة تزف أخبارا سارة لأهالي المعادي وحلوان ودار السلام.. تعرف عليها

وجهت محافظة القاهرة رئيس حي المعادى بتوصيل الغاز لعزبة جلال بالمعادى ومنح تصريح الحفر فورا" لخدمة سكان المنطقة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر بالمنطقة بتيسير دخول الغاز إلى المنازل.



يأتى ذلك بناء على خطة الدولة بنشر توصيل الغاز إلى كافة المنازل لتقديم خدمة جيدة تليق بالمواطنين ، كما تم توجيه رئيس الحي بتطوير المنطقة ورفع كفاءتها واستكمال كافة الخدمات اللازمة لها.



ووجهت رئيس حي دار السلام بالتنسيق مع أملاك المحافظة والتخطيط العمراني بسرعة دراسة توفير أرض لإنشاء مجمع مدارس بنطاق حي دار السلام لتخفيف الكثافة بالفصول الدراسية ورفع لعبئ على كاهل المواطنين.



كما تم إطلاق إشارة البدء في أعمال تطوير شارع زهراء المعادى الذي يربط بين شارع الخمسين والاتوستراد والذي يخدم المناطق السكانية المجاورة، وبدء إعداد دراسة إنشاء كوبري علوي عند مجمع مدارس الدكتور محمد على محجوب لخدمة سكان المنطقة نظرا" لوجود كثافة سكانية بالمنطقة.



كما تم تكليف هيئة النقل العام بإنشاء محطة نقل عام بكفر العلو بحي حلوان وعمل تسيير خطوط جديدة تربط بين حلوان وضواحيها وقلب وأطراف العاصمة لخدمة سكان المنطقة.

