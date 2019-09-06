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محكمة تركية تصدر حكما بالسجن 10 سنوات لقيادية معارضة بحزب الشعب الجمهوري

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 06:08 م
صدى البلد
أ ش أ
أصدرت محكمة تركية، اليوم الجمعة، حكما يقضي بسجن جنان قفتانجي أوغلو، رئيسة فرع "حزب الشعب الجمهوري" بمدينة اسطنبول، لنحو 10 سنوات.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الحكم بالسجن لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر صدر بحق قفتانجي أوغلو بعدة اتهامات، بما فيها إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان ونشر الدعاية الإرهابية.

وأشارت القناة إلى أن القيادية الحزبية المعارضة لن تنقل فورا إلى السجن، وفي انتظار نتائج عملية الاستئناف على الحكم الصادر بحقها.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن قفتانجي أوغلو لعبت دورا ملموسا في الفوز الذي حققه المرشح عن "حزب الشعب الجمهوري"، أكرم إمام أوغلو، في انتخابات بلدية اسطنبول الأخيرة في وقت سابق من العام الجاري، على حساب منافسه من "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، بن علي يلدريم.

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