250 عيادة ثابتة و 15 متنقلة.. بدء تنفيذ حملة حقك تنظمي في 5 مدن بـ قنا غدا



الحملة تهدف لنشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا

تنفيذ الحملة على مرحلتين الأولى تبدأ 8 و الثانية 15 سبتمبر

تخصيص 250 عيادة ثابتة و 15 متنقلة للوصول لكافة المستهدفات



تنطلق صباح الأحد القادم، فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بمحافظة قنا، تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان فى مدن وقرى المحافظة ، وذلك ضمن مبادرة " أيامنا أحلى " التى يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.



أوضح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، خلال لقاء بديوان عام المحافظة، جمع وكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والأوقاف والتضامن الاجتماعي ومسئولي الكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من القيادات التنفيذية، بأن الحملة سوف يتم تنفيذها تحت اشراف قطاع السكان وتنظيم الأسرة، على مرحلتين، الأولى تشمل مدن"نجع حمادى، قنا، نقاده، قفط، قوص" خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر الجارى، والثانية تشمل مدن" أبوتشت، فرشوط، دشنا، الوقف"خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجارى، مؤكدًا على أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقري المحافظة لاسيما المناطق التى لا تتوافر فيها تلك الخدمات بدرجة كافية وتوعية الأسر بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة.



وأضاف محافظ قنا، بأن الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعى المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة ومن ثم خفض معدلات الإنجاب بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين الخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة للمواطن المصري.



و أشار الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة، إلى أنه سوف يتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الانجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدي بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحى والندوات الإعلامية عن أهداف الحملة وأهميتها من خلال مراكز الاعلام بالمدن والرائدات الريفيات ومختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تخصيص 250 عيادة ثابتة و 15 متنقلة لضمان وصول الخدمات لكافة السيدات المستهدفات فى القرى والنجوع.



جدير بالذكر أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" بمحافظة قنا فى ديسمبر الماضى بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع مديريات التعليم و الأوقاف و الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجمعيات الأهلية والمحليات.





تنطلق غدا فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بمحافظة قنا، تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان فى مدن وقرى المحافظة ، وذلك ضمن مبادرة " أيامنا أحلى " التى يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.



وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، خلال لقاء بديوان عام المحافظة، جمع وكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والأوقاف والتضامن الاجتماعي ومسئولي الكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من القيادات التنفيذية، أن الحملة سوف يتم تنفيذها تحت اشراف قطاع السكان وتنظيم الأسرة، على مرحلتين.





وأضاف أن المرحلة الأولى تشمل مدن"نجع حمادى، قنا، نقاده، قفط، قوص" خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر الجارى، والثانية تشمل مدن" أبوتشت، فرشوط، دشنا، الوقف"خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجارى، مؤكدًا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقري المحافظة لاسيما المناطق التى لا تتوافر فيها تلك الخدمات بدرجة كافية وتوعية الأسر بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة.



وقال محافظ قنا، إن الحملة تأتي في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعى المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة ومن ثم خفض معدلات الإنجاب بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين الخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة للمواطن المصري.



من جانبه أشار الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة، إلى أنه سوف يتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الانجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدي بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحى والندوات الإعلامية عن أهداف الحملة وأهميتها من خلال مراكز الاعلام بالمدن والرائدات الريفيات ومختلف الجهات المعنية.





وأوضح أنه سوف يتم تخصيص 250 عيادة ثابته و 15 متنقلة لضمان وصول الخدمات لكافة السيدات المستهدفات فى القرى والنجوع.



جدير بالذكر أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" بمحافظة قنا فى ديسمبر الماضى بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع مديريات التعليم و الأوقاف و الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجمعيات الأهلية والمحليات.