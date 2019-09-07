واقعة الغربية تجدد أزمة زواج الاطفال مجددا.. القومى للطفولة يستجيب لـ صدى البلد ويحقق فى الأمر.. وحقوقيون: نحتاج عقوبة رادعة وتوعية شاملة

صبرى عثمان: سيوقع والدى الطفلين على إقرار بعدم زواج الطفلين قبل وصولهم لسن 18 عاما

رباب عبده: نحتاج قانون رادع لمعاقبة الوالدين والمأذون

رضا الدنبوقى : زواج الأطفال هو اغتصاب برضا الأهل





نشر موقع صدى البلد واقعة خطوبة طفلى الغربية الذين لم يبلغا 12 عامًا ورصدنا فرحة الاهل بهذه الخطوبة بحيث رأوها سند وشريك للفتاة التى توفى والدها مؤخرًا فقررت العائلة تزويجها من ابن خالها ، فجرت هذه الواقعة خطورة زواج الاطفال من جديد الذى تعمل على القضاء عليه المجالس القومية المختصة مثل المجلس القومى للمراة والمجلس القومى للطفولة والأمومة .





وعن هذا الأمرأكد صبرى عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس تحرك بعد نشر موقع صدى البلد لخبر خطوبة طفلي الغربية ورصد البلاغ برقم 921، وتم إحالته للجنة العامة لحماية الطفولة بالتعاون مع الجمعيات الشريكة للتأكد من صحة الواقعة وظروفها وبناء عليه سيتم نشر تقرير مفصل عن الموضوع.





وأضاف صبرى عثمان، بعد ذلك يتم تعريف والدى الطرفين بمخاطر زواج الأطفال، وتوقيعهم على إقرار بأن الزواج لن يتم إلا بعد بلوغهم سن 18 عاما.





وتابع مدير خط نجدة الطفل، بناءً على نص المادة 98 من قانون الطفل نقوم بإبلاغ نيابة الطفل بالغربية التى تقوم بدورها باستدعاء لوالدى الطرفين وتوجيه إنذار كتابى لهم بتلافى الخطر الذى عرضوه لأطفالهم بلفت نظرهم فى هذا السن لعلاقة عاطفية.





وأشار صبرى عثمان إلى أنه فى حالة عدم استجابة الوالدين تقوم لجنة الحماية فى النيابة العامة باتخاذ إجراءات أغلظ مثل عمل برنامج تأهيلى للأسرة والأطفال، وقد يصل الأمر أن تأخذ منهم الأطفال.





ونوه أن سبب انتشار زواج الأطفال هى العادات والتقاليد الموروثة التى تحتاج فترة طويلة لتغييرها، ولكن للحد منه يجب التوعية بجانب أن يكون هناك إجراءات قانونية ملزمة لافتًا لأمله فى الموافقة على مشروع القانون المقدم لمجلس النواب منذ عام 2018 ونصه " بأن يتم إلزام المأذون بالإبلاغ عن حالات الزواج العرفى، وفى حالة عدم إبلاغه يحاكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والحبس سنة أيضًا لمن شارك فى زواج الأطفال تحت 18 سنة ، وأن لا يجوز إثبات توثيق عقد الزواج أو التصادق عليه إلا بعد موافقة محكمة الأسرة، وسحب الولاية فى حالة تزويج الولى للطفل الذى تشمله ولايته" .





وكانت الفتاة فى نهاية إتمام مرحلة التعليم الابتدائي ارتبطت عاطفيا بابن خالها الأكبر والذي لم يتجاوز عمره 12 عاما، وأقيم حفل خطوبة بمسقط رأسهما بقرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، ولاقى الأمر استحسان عائلتهما.





وفى سياق متصل قالت المحامية رباب عبده، المسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، زواج الأطفال يشكل نسبة كبيرة من الزواج خاصة فى الريف والصعيد وتقل تدريجيًا كلما اتجهنا للحضر .





وأضافت "عبده " أن السبب الأساسى لهذا الزواج هى العادات والتقاليد السيئة ، والثقافات الدينية المغلوطة فهناك من يرتكزون فى زواج الأطفال على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة وهى عندها 9 سنين رغم أنه حديث ضعيف ، والسعى إلى تخفيف الأعباء عن الأهل ومساعدتهم فى المنزل .





وتابعت :الناس فى الصعيد تعمل على مبدأ العزوة والسند ومبدأ العفة ، لذلك لازم نتنحنى جانبًا عن هذا الفكر وتغييره ، لافتة بأن هناك بعض الحالات التى لا تشكل نسبة كبيرة تكون بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وهى قليلة فى مصر وبكثرة فى بعض الدول العربية مثل اليمن للهروب من تعليم الأطفال .





وأكدت أن دور منظمات المجتمع المدنى بجانب المجالس المتخصصة مثل المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة هو العمل على التخلص من هذا الزواج، مشيرة الى دور الرائدات الريفيات لأنهم أكثر مساسًا بهذه القضية مع الفئة المعنية فهم يستطيعوا توصيل صوتنا لكل قرية ونجع لتغيير هذه العادة، منوهة بأن حملة طرق الأبواب التى قام بها المجلس القومى للمرأة طرقت باب كل منزل لتوضيح خطورة ما يرتكبوه فى حق بناتهم سواء ختان البنات أوالتسريب من التعليم أو زواج الاطفال، موضحة انه ينجم عنه مشاكل مثل انتشار أطفال فى وضعية الشارع ،والتسرب من التعليم، وزيادة معدلات الطلاق ،وزيادة عدد الوفيات بسبب النزيف الذى يحدث للأنثى عند الولادة وزيادة المشكلات الصحية للأطفال المولودين الغير مكتملة التكوين .





ولفتت الى اننا نحتاج قانون رادع لمعاقبة الوالدين الذين يقومون بهذه الجريمة ومعالجة القصور القانوني الموجود ومعاقبة المأذون .





وفى هذا الإتجاه وضح المحامى رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ، أن زواج الأطفال جريمة تؤثر على الصحة النفسية والجسدية للزوجين .





وأضاف "الدنبوقى" أن من أهم أسبابه الجهل وعدم إدماج المرأة فى التعليم وسوق العمل، وظن ولى الأمر أنه يحميها من الخطأ ويعفها، وتتحول الطفلة لأداة للإنجاب والمتعة وبذلك نخلق فجوة بين الجنسين لصالح الذكور.





وأكد أن المادة 227 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد عن 300 جنيه لمن يزوج طفلا ويضلل فى السن.





وأشار أن مصر وقعت على الاتفاقية الدولية لحماية الطفل عام 90 ويجب تطبيقها فى مصر بحيث لا يتم الزواج إلا عند سن 18 عاما، ولكنها لا تنفذ ، وينتشر الزواج العرفى الذى لا يعطى للفتاة أية حقوق غير دعوى التطليق فقط .





ونوه أن المادة 80 من الدستور تنص على التزام الدولة بحماية الطفل ومنع الاتجار به وتعريض حياته للخطر وهذا اتجار جنسى وبذلك يكون زواج الأطفال هو أول حالة اغتصاب برضى وموافقة الأهل.



